Між Лугопарком і ЖК Skywalker можуть збудувати пішохідний міст через Стир. ВІДЕО

Андрія Разумовського, походить від інвесторів житлового комплексу.



Про це він розповів в інтерв’ю Віталію Ткачуку.



Під час розмови ведучий запитав Разумовського, чи не варто залучити інвесторів ЖК Skywalker до співфінансування облаштування лугопарку, зважаючи на те, що житловий комплекс будується фактично навпроти майбутньої рекреаційної зони.



«Власники ЖК Skywalker дуже хочуть зробити набережну навпроти, яка, можливо, по вартості буде більше вартувати, ніж сам лугопарк. Плюс вони ініціюють будівництво пішохідного мосту. Тобто інвестори Skywalker хочуть теж зробити набережну навпроти і підсилити той ефект», – повідомив на те Разумовський.



За словами секретаря Луцькради, такий міст міг би також частково вирішити одну з проблем самого лугопарку – незручний доступ до нього. Нині, за його словами, не до кінця зрозуміло, звідки саме туди приходитиме основний потік відвідувачів.



«Там дуже скромна логістика. Треба продумати, як люди потраплять у той парк. Я не вірю, що можна стати на Набережній, зробити там корок і піти туди пішки. Трошки не продумали, звідки люди потраплятимуть у той лугопарк», – сказав він.



Сам лугопарк останнім часом опинився у центрі уваги через проблеми з проєктуванням та затримку робіт. Разумовський у цьому ж інтерв’ю визнав, що початковий проєкт «детально не був пропрацьований».



Початково міжнародний проєкт «Дике життя у великому місті», частиною якого є створення лугопарку, мав завершитися 15 вересня 2026 року. Однак 26 серпня



Водночас Разумовський наголосив, що відмовитися від завершення Лугопарку місто фактично не може, оскільки йдеться про міжнародний грантовий проєкт та репутаційні зобов’язання Луцька перед партнерами.



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Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Між майбутнім лугопарком на Набережній у Луцьку та житловим комплексом Skywalker на протилежному березі Стиру можуть збудувати пішохідний міст. Ініціатива, за словами виконувача обов’язків міського голови, походить від інвесторів житлового комплексу.Про це він розповів в інтерв’юПід час розмови ведучий запитав Разумовського, чи не варто залучити інвесторів ЖК Skywalker до співфінансування облаштування лугопарку, зважаючи на те, що житловий комплекс будується фактично навпроти майбутньої рекреаційної зони.«Власники ЖК Skywalker дуже хочуть зробити набережну навпроти, яка, можливо, по вартості буде більше вартувати, ніж сам лугопарк. Плюс вони ініціюють будівництво пішохідного мосту. Тобто інвестори Skywalker хочуть теж зробити набережну навпроти і підсилити той ефект», – повідомив на те Разумовський.За словами секретаря Луцькради, такий міст міг би також частково вирішити одну з проблем самого лугопарку – незручний доступ до нього. Нині, за його словами, не до кінця зрозуміло, звідки саме туди приходитиме основний потік відвідувачів.«Там дуже скромна логістика. Треба продумати, як люди потраплять у той парк. Я не вірю, що можна стати на Набережній, зробити там корок і піти туди пішки. Трошки не продумали, звідки люди потраплятимуть у той лугопарк», – сказав він.Сам лугопарк останнім часом опинився у центрі уваги через проблеми з проєктуванням та затримку робіт. Разумовський у цьому ж інтерв’ю визнав, що початковий проєкт «детально не був пропрацьований».Початково міжнародний проєкт «Дике життя у великому місті», частиною якого є створення лугопарку, мав завершитися 15 вересня 2026 року. Однак 26 серпня Луцька міськрада офіційно продовжила термін його реалізації на 2027 рік . За інформацією, озвученою в міськраді, завершити роботи планують орієнтовно до липня 2027-го.Водночас Разумовський наголосив, що відмовитися від завершення Лугопарку місто фактично не може, оскільки йдеться про міжнародний грантовий проєкт та репутаційні зобов’язання Луцька перед партнерами.ДИВИТИСЯ ПОВНІСТЮ ІНТЕРВ’Ю З АНДРІЄМ РАЗУМОВСЬКИМ:

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