Лугопарк на Набережній у Луцьку відкриють у 2027 році
Сьогодні, 15:07
Термін відкриття лугопарку на вулиці Набережна у Луцьку перенесли на 2027 рік.
Таке рішення було ухвалене на черговій сесії міської ради, - інформує ВолиньUA.
В процесі реалізації проєкту виникла потреба в коригуванні. Однією з проблем стало підтоплення території. Замовники вирішили відмовитися від планів освітлення лугопарку з допомогою сонячних панелей і підключити його до загальної мережі.
Потреба прийняття рішення обумовлена необхідністю коригування сум щодо виконання робіт у межах впровадження проєкту міжнародної технічної допомоги «Дике життя у великому місті: захист і промоція дикої природи й біорізноманіття в Луцьку та Жешуві», а також продовженням терміну реалізації проєкту.
Очікується, що лугопарк буде відкритий для відвідувачів у 2027 році.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Таке рішення було ухвалене на черговій сесії міської ради, - інформує ВолиньUA.
В процесі реалізації проєкту виникла потреба в коригуванні. Однією з проблем стало підтоплення території. Замовники вирішили відмовитися від планів освітлення лугопарку з допомогою сонячних панелей і підключити його до загальної мережі.
Потреба прийняття рішення обумовлена необхідністю коригування сум щодо виконання робіт у межах впровадження проєкту міжнародної технічної допомоги «Дике життя у великому місті: захист і промоція дикої природи й біорізноманіття в Луцьку та Жешуві», а також продовженням терміну реалізації проєкту.
Очікується, що лугопарк буде відкритий для відвідувачів у 2027 році.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Лугопарк на Набережній у Луцьку відкриють у 2027 році
Сьогодні, 15:07
У Кремлі назвали причину таємного візиту директора ЦРУ до Москви
Сьогодні, 14:15
Луцькрада розподілила 43,6 млн грн: куди спрямують кошти
Сьогодні, 13:40