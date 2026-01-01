Лугопарк на Набережній у Луцьку відкриють у 2027 році

Лугопарк на Набережній у Луцьку відкриють у 2027 році
Термін відкриття лугопарку на вулиці Набережна у Луцьку перенесли на 2027 рік.

Таке рішення було ухвалене на черговій сесії міської ради, - інформує ВолиньUA.

В процесі реалізації проєкту виникла потреба в коригуванні. Однією з проблем стало підтоплення території. Замовники вирішили відмовитися від планів освітлення лугопарку з допомогою сонячних панелей і підключити його до загальної мережі.

Потреба прийняття рішення обумовлена необхідністю коригування сум щодо виконання робіт у межах впровадження проєкту міжнародної технічної допомоги «Дике життя у великому місті: захист і промоція дикої природи й біорізноманіття в Луцьку та Жешуві», а також продовженням терміну реалізації проєкту.

Очікується, що лугопарк буде відкритий для відвідувачів у 2027 році.

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Теги: Лугопарк, Луцьк, відкриття
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