Лугопарк на Набережній у Луцьку відкриють у 2027 році





Таке рішення було ухвалене на черговій сесії міської ради, - інформує



В процесі реалізації проєкту виникла потреба в коригуванні. Однією з проблем стало підтоплення території. Замовники вирішили відмовитися від планів освітлення лугопарку з допомогою сонячних панелей і підключити його до загальної мережі.



Потреба прийняття рішення обумовлена необхідністю коригування сум щодо виконання робіт у межах впровадження проєкту міжнародної технічної допомоги «Дике життя у великому місті: захист і промоція дикої природи й біорізноманіття в Луцьку та Жешуві», а також продовженням терміну реалізації проєкту.



Очікується, що лугопарк буде відкритий для відвідувачів у 2027 році.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Термін відкриття лугопарку на вулиці Набережна у Луцьку перенесли на 2027 рік.Таке рішення було ухвалене на черговій сесії міської ради, - інформує ВолиньUA В процесі реалізації проєкту виникла потреба в коригуванні. Однією з проблем стало підтоплення території. Замовники вирішили відмовитися від планів освітлення лугопарку з допомогою сонячних панелей і підключити його до загальної мережі.Потреба прийняття рішення обумовлена необхідністю коригування сум щодо виконання робіт у межах впровадження проєкту міжнародної технічної допомоги «Дике життя у великому місті: захист і промоція дикої природи й біорізноманіття в Луцьку та Жешуві», а також продовженням терміну реалізації проєкту.Очікується, що лугопарк буде відкритий для відвідувачів у 2027 році.

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