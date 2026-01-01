Літня шина Rauffan для стабільного руху на міських дорогах і трасі







Rauffan – шинний бренд, що представлений у бюджетному сегменті. Його продукція виробляється в Китаї та охоплює моделі для легкових автомобілів, кросоверів і легкого комерційного транспорту. Основна концепція бренду полягає у створенні доступних шин із сучасною конструкцією та характеристиками, які відповідають потребам щоденної експлуатації.



Модель Astrar R2 досить недавно з’явилася на ринку. Разом з тим, вона вже представлена у продажу в багатьох країнах і доступна в широкому діапазоні типорозмірів, що дозволяє використовувати її на автомобілях різних класів.



Конструктивні особливості

Однією з ключових рис моделі є асиметричний ненапрямлений протектор. У центральній частині малюнка розташовані три суцільні поздовжні ребра, які формують стабільну контактну пляму. Вони допомагають автомобілю впевнено тримати задану траєкторію та забезпечують швидшу реакцію на рухи керма під час руху прямою дорогою.



По обидва боки центральної частини знаходяться великі плечові блоки. Їхня конструкція збільшує жорсткість протектора під час проходження поворотів і позитивно впливає на стійкість автомобіля при маневруванні.



Для боротьби з водою в плямі контакту використовується система із чотирьох широких окружних каналів. Вони відводять вологу із плями контакту, підтримуючи ефективне зчеплення на мокрому покритті та зменшуючи ймовірність втрати контакту коліс із дорогою під час сильного дощу.



Матеріали та конструкція шини

Гумова суміш включає великий відсоток силаки, що дозволяє шинам утримувати форму і достатню жорсткість в час літньої спеки. Додавання діоксиду кремнію допомагає підтримувати ефективне зчеплення з мокрим асфальтом і сприяє стабільній роботі шини в умовах літніх температур.



Astrar R2 має безкамерну радіальну конструкцію. Каркас виготовлений із синтетичного корду, який поєднується зі сталевим брекером. Також застосовується нейлоновий шар, що допомагає зміцнити конструкцію шини та зробити її більш стійкою до навантажень під час руху.



Для окремих типорозмірів доступне виконання Extra Load (XL). Такі модифікації мають збільшену вантажопідйомність і можуть використовуватися на автомобілях, для яких виробник рекомендує посилені шини.



Якщо говорити окремо про всі переваги моделі, слід, насамперед, відзначити:



оригінальний малюнок протектора;

продуману медіальну частину, яка відповідає за впевнене керування на прямих ділянках дороги;

розвинену дренажну систему;

гумову суміш, яка успішно протистоїть високим температурам.

сталевий брекер і додатковий нейлоновий шар, що роблять покришку міцною і витривалою.

Rauffan Astrar R2 створена для експлуатації в теплий сезон. Її основна сфера застосування – міські дороги, швидкісні автомагістралі та міжміські маршрути з асфальтовим покриттям. Саме в таких умовах найкраще проявляються особливості конструкції протектора та дренажної системи.



Шина розрахована на використання за плюсових температур і не призначена для зимових умов. Симетричний рисунок забезпечує стабільний контакт із дорогою під час повсякденних поїздок, а широкі водовідвідні канали допомагають підтримувати керованість під час дощу.



Модель випускається в типорозмірах від 13 до 18 дюймів, що дозволяє встановлювати її на компактні хетчбеки, міські седани, універсали та окремі кросовери. Залежно від розміру доступні різні індекси швидкості, серед яких H, V і W.



Rauffan Astrar R2 стане гарним вибором для водіїв, які шукають доступну літню шину на кожен день. Простий, але продуманий симетричний протектор, гумова суміш із силікою, ефективна система водовідведення та міцна конструкція дозволяють моделі забезпечувати передбачувану поведінку автомобіля на сухому й мокрому асфальті протягом усього літнього сезону.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Вибір літньої гуми завжди пов’язаний із пошуком балансу між комфортом, керованістю та вартістю. Саме на таку аудиторію орієнтована Rauffan Astrar R2 . Модель, призначена для повсякденної експлуатації на легкових автомобілях. Шина розроблена для руху дорогами з твердим покриттям і поєднує конструктивні рішення, спрямовані на впевнену поведінку автомобіля як у міському потоці, так і під час заміських поїздок.Rauffan – шинний бренд, що представлений у бюджетному сегменті. Його продукція виробляється в Китаї та охоплює моделі для легкових автомобілів, кросоверів і легкого комерційного транспорту. Основна концепція бренду полягає у створенні доступних шин із сучасною конструкцією та характеристиками, які відповідають потребам щоденної експлуатації.Модель Astrar R2 досить недавно з’явилася на ринку. Разом з тим, вона вже представлена у продажу в багатьох країнах і доступна в широкому діапазоні типорозмірів, що дозволяє використовувати її на автомобілях різних класів.Однією з ключових рис моделі є асиметричний ненапрямлений протектор. У центральній частині малюнка розташовані три суцільні поздовжні ребра, які формують стабільну контактну пляму. Вони допомагають автомобілю впевнено тримати задану траєкторію та забезпечують швидшу реакцію на рухи керма під час руху прямою дорогою.По обидва боки центральної частини знаходяться великі плечові блоки. Їхня конструкція збільшує жорсткість протектора під час проходження поворотів і позитивно впливає на стійкість автомобіля при маневруванні.Для боротьби з водою в плямі контакту використовується система із чотирьох широких окружних каналів. Вони відводять вологу із плями контакту, підтримуючи ефективне зчеплення на мокрому покритті та зменшуючи ймовірність втрати контакту коліс із дорогою під час сильного дощу.Гумова суміш включає великий відсоток силаки, що дозволяє шинам утримувати форму і достатню жорсткість в час літньої спеки. Додавання діоксиду кремнію допомагає підтримувати ефективне зчеплення з мокрим асфальтом і сприяє стабільній роботі шини в умовах літніх температур.Astrar R2 має безкамерну радіальну конструкцію. Каркас виготовлений із синтетичного корду, який поєднується зі сталевим брекером. Також застосовується нейлоновий шар, що допомагає зміцнити конструкцію шини та зробити її більш стійкою до навантажень під час руху.Для окремих типорозмірів доступне виконання Extra Load (XL). Такі модифікації мають збільшену вантажопідйомність і можуть використовуватися на автомобілях, для яких виробник рекомендує посилені шини.Якщо говорити окремо про всі переваги моделі, слід, насамперед, відзначити:Rauffan Astrar R2 створена для експлуатації в теплий сезон. Її основна сфера застосування – міські дороги, швидкісні автомагістралі та міжміські маршрути з асфальтовим покриттям. Саме в таких умовах найкраще проявляються особливості конструкції протектора та дренажної системи.Шина розрахована на використання за плюсових температур і не призначена для зимових умов. Симетричний рисунок забезпечує стабільний контакт із дорогою під час повсякденних поїздок, а широкі водовідвідні канали допомагають підтримувати керованість під час дощу.Модель випускається в типорозмірах від 13 до 18 дюймів, що дозволяє встановлювати її на компактні хетчбеки, міські седани, універсали та окремі кросовери. Залежно від розміру доступні різні індекси швидкості, серед яких H, V і W.Rauffan Astrar R2 стане гарним вибором для водіїв, які шукають доступну літню шину на кожен день. Простий, але продуманий симетричний протектор, гумова суміш із силікою, ефективна система водовідведення та міцна конструкція дозволяють моделі забезпечувати передбачувану поведінку автомобіля на сухому й мокрому асфальті протягом усього літнього сезону.

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