Голова фракції «Свобода» у Луцькраді Микола Федік склав депутатський мандат





Раніше представник фракції ВО «Свобода» звернувся до міськради із відповідною заявою.



Підставою для розгляду питання стала особиста заява Миколи Федіка про дострокове складання депутатських повноважень.



Після ухвалення рішення відповідна виборча комісія має визнати депутатом наступного за черговістю кандидата у виборчому списку ВО «Свобода».



Микола Федік очолював фракцію ВО «Свобода» у Луцькій міській раді, а також керував постійною комісією з питань дотримання прав людини, законності, боротьби зі злочинністю та корупцією. Окрім дострокового припинення повноважень, його виключили зі складу постійних комісій міськради.



Нагадаємо, раніше повідомлялося, що за версією слідства голова фракції "Свобода" Волинської облради Анатолій Вітів у змові з головою фракції "Свобода" у Луцькій міськраді Миколою Федіком висловив прохання користувачу земельної ділянки у Луцьку ("Снігова королева") Юрію Савчуку надати неправомірну вигоду в розмірі $30 тисяч.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 26 серпня під час сесії Луцької міської ради депутати підтримали рішення про дострокове припинення повноважень депутата Миколи Федіка Раніше представник фракції ВО «Свобода» звернувся до міськради із відповідною заявою.Підставою для розгляду питання стала особиста заява Миколи Федіка про дострокове складання депутатських повноважень.Після ухвалення рішення відповідна виборча комісія має визнати депутатом наступного за черговістю кандидата у виборчому списку ВО «Свобода».Микола Федік очолював фракцію ВО «Свобода» у Луцькій міській раді, а також керував постійною комісією з питань дотримання прав людини, законності, боротьби зі злочинністю та корупцією. Окрім дострокового припинення повноважень, його виключили зі складу постійних комісій міськради.Нагадаємо, раніше повідомлялося, що за версією слідства голова фракції "Свобода" Волинської облрадиу змові з головою фракції "Свобода" у Луцькій міськрадівисловив прохання користувачу земельної ділянки у Луцьку ("Снігова королева")

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