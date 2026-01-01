Луцькрада розподілила 43,6 млн грн: куди спрямують кошти
Сьогодні, 13:40
Луцька міська рада під час сесії розподілила 43,6 млн грн додаткових надходжень, отриманих завдяки перевиконанню бюджету громади за січень–липень 2026 року.
Про це стало відомо сьогодні, 26 серпня, під час сесії міської ради.
Як повідомила директор департаменту фінансів та бюджету Лілія Єлова, загалом планується перерозподіли 43,6 млн грн. Це кошти, які утворилися внаслідок перевиконання бюджету громади за січень - липень 2026 року.
З цієї суми 14,7 млн грн спрямують на субвенцію військовим частинам. 16 млн грн отримає "Луцьктепло", 4,5 млн грн виділять для департаменту ветеранської політики для підтримки ветеранів і членів їх сімей.
Також ще 23 млн грн з резервного фонду спрямують на підтримку "Луцьктепло". придумай заголовок. типу куди підуть кошти
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Про це стало відомо сьогодні, 26 серпня, під час сесії міської ради.
Як повідомила директор департаменту фінансів та бюджету Лілія Єлова, загалом планується перерозподіли 43,6 млн грн. Це кошти, які утворилися внаслідок перевиконання бюджету громади за січень - липень 2026 року.
З цієї суми 14,7 млн грн спрямують на субвенцію військовим частинам. 16 млн грн отримає "Луцьктепло", 4,5 млн грн виділять для департаменту ветеранської політики для підтримки ветеранів і членів їх сімей.
Також ще 23 млн грн з резервного фонду спрямують на підтримку "Луцьктепло". придумай заголовок. типу куди підуть кошти
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