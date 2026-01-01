У Кремлі назвали причину таємного візиту директора ЦРУ до Москви

У Кремлі назвали причину таємного візиту директора ЦРУдо Москви.За словами речника, він приїхав налагодити контакти між спецслужбами, пише WP.Примітно, що ще у вівторок Пєсков стверджував, ніби Кремль нічого не знає про американські військові літаки у «Внукові» і жодних зустрічей зі США цього тижня не планує.Маршрут показовий: за даними Flightradar24, військовий транспортний літак C-17A летів до Риги — там пробув майже добу, потім прилетів до Москви, де перебував 8,5 години, і повернувся до Риги.Axios пише, що напередодні США повідомили Україну про поїздку делегації до Москви та попросили призупинити удари на цей час. Журналіст FT Крістофер Міллер уточнює, що Київ попросили не бити ще й по Петербургу і північних регіонах РФ 24—26 серпня. За його даними, Україна погодилася.WSJ пише про інший мотив: у США є розвіддані про підготовку РФ до мобілізації та плани «перевірити рішучість НАТО» — аналітики вважають візит Реткліффа попередженням Москві. Також Майкл Вайсс, редактор The Insider, припускає, що Реткліфф міг обговорювати удари по енергетиці та портах, а також паузу в боях на Сумщині та Харківщині — як крок до деескалації.Останній такий візит американського розвідника був у листопаді 2021-го, коли Бернс попереджав Путіна про наслідки нападу на Україну. За кілька тижнів почалась повномасштабна війна.