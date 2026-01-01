Війська рф вдарили по Херсонській ТЕЦ, яка є основним джерелом тепла для міста
Сьогодні, 12:50
Війська рф 26 серпня вдарили КАБом по Херсонській ТЕЦ, яка є основним джерелом тепла для міста.
Про це повідомили в «Нафтогазі».
російські війська атакували Херсонську ТЕЦ керованою авіаційною бомбою. Унаслідок атаки основне джерело тепла для міста зазнало серйозних руйнувань.
«Масштаб пошкоджень можна буде оцінити, щойно це дозволить безпекова ситуація. Координуємо подальші дії з місцевою владою», — зазначив в. о. голови правління НАК «Нафтогаз України» Сергій Федоренко.
Херсонська ТЕЦ Групи «Нафтогаз» — цивільний об’єкт, основне призначення якого — постачання тепла жителям міста. Протягом 2026 року ТЕЦ зазнала десятків російських атак.
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Про це повідомили в «Нафтогазі».
російські війська атакували Херсонську ТЕЦ керованою авіаційною бомбою. Унаслідок атаки основне джерело тепла для міста зазнало серйозних руйнувань.
«Масштаб пошкоджень можна буде оцінити, щойно це дозволить безпекова ситуація. Координуємо подальші дії з місцевою владою», — зазначив в. о. голови правління НАК «Нафтогаз України» Сергій Федоренко.
Херсонська ТЕЦ Групи «Нафтогаз» — цивільний об’єкт, основне призначення якого — постачання тепла жителям міста. Протягом 2026 року ТЕЦ зазнала десятків російських атак.
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