Ігор Гнетньов більше не очолює луцький центр реабілітації учасників бойових дій

Ігорем Гнетньовим та поклала ці обов’язки на його заступника Олександра Козлюка.



Відповідне рішення депутати міськради ухвалили у середу, 25 серпня,



«Є таке бачення, у тому числі й щодо розвитку реабілітаційної служби. Тому ухвалено рішення, що на даному етапі буде добре, якщо виконуватиме обов'язки людина, яка займається більш технічною стороною. З медичною в нас все гаразд», – каже пан Ігор.



Ігор Гнетньов виконував обов’язки директора медичного центру з 2021 року. Надалі виконувати обов’язки директора буде заступник директора з економічних питань Олександр Козлюк. Йому надали право першого підпису фінансових, розпорядчих та інших документів підприємства.



Козлюк виконуватиме обов’язки директора до призначення керівника підприємства в установленому законодавством порядку.



Також новому виконувачу обов’язків доручили прийняти справи, установчі та фінансово-господарські документи, а також печатку підприємства за актом приймання-передачі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Луцька міська рада припинила виконання обов’язків директора КП «Медичний центр реабілітації учасників бойових дій Луцької міської територіальної громади»та поклала ці обов’язки на його заступникаВідповідне рішення депутати міськради ухвалили у середу, 25 серпня, повідомляє «Конкурент». У своїй заяві він попросив звільнити його від додаткових обов’язків директора, залишивши на основній посаді медичного директора підприємства. У коментарі журналістам свою так би мовити відставку посадовець коментує так:«Є таке бачення, у тому числі й щодо розвитку реабілітаційної служби. Тому ухвалено рішення, що на даному етапі буде добре, якщо виконуватиме обов'язки людина, яка займається більш технічною стороною. З медичною в нас все гаразд», – каже пан Ігор.Ігор Гнетньов виконував обов’язки директора медичного центру з 2021 року. Надалі виконувати обов’язки директора буде заступник директора з економічних питань Олександр Козлюк. Йому надали право першого підпису фінансових, розпорядчих та інших документів підприємства.Козлюк виконуватиме обов’язки директора до призначення керівника підприємства в установленому законодавством порядку.Також новому виконувачу обов’язків доручили прийняти справи, установчі та фінансово-господарські документи, а також печатку підприємства за актом приймання-передачі.

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