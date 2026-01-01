Ігор Гнетньов більше не очолює луцький центр реабілітації учасників бойових дій
Сьогодні, 12:15
Луцька міська рада припинила виконання обов’язків директора КП «Медичний центр реабілітації учасників бойових дій Луцької міської територіальної громади» Ігорем Гнетньовим та поклала ці обов’язки на його заступника Олександра Козлюка.
Відповідне рішення депутати міськради ухвалили у середу, 25 серпня, повідомляє «Конкурент». У своїй заяві він попросив звільнити його від додаткових обов’язків директора, залишивши на основній посаді медичного директора підприємства. У коментарі журналістам свою так би мовити відставку посадовець коментує так:
«Є таке бачення, у тому числі й щодо розвитку реабілітаційної служби. Тому ухвалено рішення, що на даному етапі буде добре, якщо виконуватиме обов'язки людина, яка займається більш технічною стороною. З медичною в нас все гаразд», – каже пан Ігор.
Ігор Гнетньов виконував обов’язки директора медичного центру з 2021 року. Надалі виконувати обов’язки директора буде заступник директора з економічних питань Олександр Козлюк. Йому надали право першого підпису фінансових, розпорядчих та інших документів підприємства.
Козлюк виконуватиме обов’язки директора до призначення керівника підприємства в установленому законодавством порядку.
Також новому виконувачу обов’язків доручили прийняти справи, установчі та фінансово-господарські документи, а також печатку підприємства за актом приймання-передачі.
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Відповідне рішення депутати міськради ухвалили у середу, 25 серпня, повідомляє «Конкурент». У своїй заяві він попросив звільнити його від додаткових обов’язків директора, залишивши на основній посаді медичного директора підприємства. У коментарі журналістам свою так би мовити відставку посадовець коментує так:
«Є таке бачення, у тому числі й щодо розвитку реабілітаційної служби. Тому ухвалено рішення, що на даному етапі буде добре, якщо виконуватиме обов'язки людина, яка займається більш технічною стороною. З медичною в нас все гаразд», – каже пан Ігор.
Ігор Гнетньов виконував обов’язки директора медичного центру з 2021 року. Надалі виконувати обов’язки директора буде заступник директора з економічних питань Олександр Козлюк. Йому надали право першого підпису фінансових, розпорядчих та інших документів підприємства.
Козлюк виконуватиме обов’язки директора до призначення керівника підприємства в установленому законодавством порядку.
Також новому виконувачу обов’язків доручили прийняти справи, установчі та фінансово-господарські документи, а також печатку підприємства за актом приймання-передачі.
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