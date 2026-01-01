«За визначні заслуги»: Зеленський нагородив Ілона Маска орденом Свободи

Володимир Зеленський нагородив американського бізнесмена Ілона Маска орденом Свободи — найвищою українською державною нагородою, яку можуть отримати іноземці.



Про це йдеться в указі президента.



У документі вказано, що підставою для нагородження стали «визначні особисті заслуги» Маска «у захисті життя людей та свободи, розвиток відносин між народами України і Сполучених Штатів Америки».



«За визначні особисті заслуги у захисті життя людей та свободи, розвиток відносин між народами України і Сполучених Штатів Америки постановляю: нагородити орденом Свободи Маска Ілона — підприємця, інженера, керівника компаній «СпейсЕкс» та «Тесла», Сполучені Штати Америки», - йдеться у документі.

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