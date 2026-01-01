Білорусь будує новий військовий полігон із залізницею біля кордону з Україною

Білорусь будує новий військовий полігон із залізницею біля кордону з Україною
У Гомельській області Білорусі, поблизу кордону з Україною, будується залізнична інфраструктура для масового та швидкого розвантаження важкої колісної й гусеничної техніки безпосередньо з військових ешелонів.

Про це повідомляють з посиланням на білоруську службу "Радіо Свобода".

Як випливає з проектної документації, отриманої Громадою залізничників Білорусі, для об'єкта з офіційною назвою "Будівництво полігону в Гомельській області" проектується окрема залізнична інфраструктура поблизу села Якимівка.

Замовником позначено "Військовий проектний інститут". Проект включає окрему під'їзну колію, розраховану на 60 вагонів, та вантажну платформу з пандусом для розвантаження колісної та гусеничної техніки.

Нагадаємо, що самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко неочікувано вирішив привітати народ України з Днем Незалежності.

Відомо, що з кінця 2023 року поблизу Гомеля триває масштабне будівництво нової військової бази, де, ймовірно, буде розгорнута 37-ма окрема десантно-штурмова бригада Сил спеціальних операцій Білорусі.

Уряд білоруського диктатора Олександра Лукашенка створив цю бригаду у 2025 році для "посилення південного сектору" - нібито для захисту від загроз з боку України.

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