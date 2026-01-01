На Волині доцента ЛНТУ затримали на хабарі у 3000 доларів
Сьогодні, 10:40
На Волині викрили доцента однієї з кафедр Луцького національного технічного університету, який за гроші обіцяв посприяти у зарахуванні військовозобов’язаних чоловіків на навчання.
Про це повідомляє Волинська обласна прокуратура.
За даними слідства, доцент вимагав 3000 доларів США за вплив на службових осіб Відокремленого структурного підрозділу «Технічний фаховий коледж Луцького національного технічного університету», щоб вони безперешкодно зарахували двох військовозобов’язаних на денну форму навчання.
Чоловіка затримали під час одержання неправомірної вигоди.
Йому повідомили про підозру у зловживанні впливом за ч. 3 ст. 369-2 Кримінального кодексу України.
Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.
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Про це повідомляє Волинська обласна прокуратура.
За даними слідства, доцент вимагав 3000 доларів США за вплив на службових осіб Відокремленого структурного підрозділу «Технічний фаховий коледж Луцького національного технічного університету», щоб вони безперешкодно зарахували двох військовозобов’язаних на денну форму навчання.
Чоловіка затримали під час одержання неправомірної вигоди.
Йому повідомили про підозру у зловживанні впливом за ч. 3 ст. 369-2 Кримінального кодексу України.
Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.
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