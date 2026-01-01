На Волині доцента ЛНТУ затримали на хабарі у 3000 доларів

На Волині викрили доцента однієї з кафедр, який за гроші обіцяв посприяти у зарахуванні військовозобов’язаних чоловіків на навчання.Про це повідомляє Волинська обласна прокуратура.За даними слідства,за вплив на службових осіб Відокремленого структурного підрозділу «Технічний фаховий коледж Луцького національного технічного університету», щоб вони безперешкодно зарахували двох військовозобов’язаних на денну форму навчання.Чоловіка затримали під час одержання неправомірної вигоди.Йому повідомили про підозру у зловживанні впливом за ч. 3 ст. 369-2 Кримінального кодексу України.Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.