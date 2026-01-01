У Нововолинську просять повернути іспити на водійські посвідчення до місцевого сервісного центру МВС





Наразі складати іспити жителям Нововолинська доводиться у Луцьку та Ковелі, - повідомляє



Нововолинянка Дар'я навчається водінню. Дівчина розповіла, що теоретичний іспит вона вже склала, а практичний планує здавати в іншому місті, адже у Нововолинську такої послуги немає.



«Здавала би в Нововолинську, так як тут мені вже знайомі маршрути. Можна було б здавати в Луцьку, але там невідомі мені маршрути, незнайомі люди, тому краще тут», — розповіла місцева жителька Дар'я.



Місцевий мешканець Назарій завершив практичні заняття з водіння та вже близько півтора місяця намагається зареєструватися на практичний іспит у Ковелі. За його словами, через навантаження на систему зареєструватися вдається не завжди.



«Кожен раз, коли пробуєш реєструватися, видає завжди помилку або просто нескінченно грузить. Я встаю о 6:00 ранку, і поки зареєструюся в акаунт чи поки воно загрузить через перевантажені сервери, вже все зайняте», — каже Назарій.



Щоб скласти іспит у Ковелі, чоловіку також доводиться вивчати місцеві маршрути. Для цього потрібно брати додаткові уроки з інструктором.



«Так як я планую здати екзамен у Ковелі, мені потрібно вивчити маршрути. А щоб вивчити маршрути, треба хоча би раз там проїхатися. Одне практичне заняття в Нововолинську коштує 650 гривень поки. Щоб пройти хоча би один урок у Ковелі, тобі потрібно заплатити 1500», — розповів Назарій.



Інструкторка з водіння Олена Ковальчук говорить, що під час навчання учні вивчають саме маршрути Нововолинська. Через необхідність складати іспит в іншому місті їм доводиться адаптуватися до незнайомих доріг.



«Коли учень потрапляє в інше місце, він втрачає свої навики, він дуже хвилюється. Для нього незнайомі вулиці, і його переживання призводить до того, що завжди перша, друга, навіть третя спроба критично провалена», — пояснила інструкторка.



За її словами, інструктори не завжди мають можливість возити учнів до інших міст для підготовки до практичного іспиту.



«Зараз у нас приймаються тільки в Луцьку, Ковелі і в Червонограді. Ми, як інструктори, не завжди маємо змогу вивести своїх учнів в інші міста», — сказала Олена Ковальчук.



Що кажуть у міськраді

Петиція про повернення теоретичних і практичних іспитів до Нововолинського сервісного центру МВС набрала 210 підписів із необхідних 200. У середині серпня 2026 року депутати міської ради підтримали цю ініціативу на сесії, розповів начальник управління будівництва та інфраструктури Нововолинської міськради Петро Матрипула.



«В подальшому звернення від Нововолинської міської ради разом із включенням депутатського корпусу буде надіслано на Головний сервісний центр МВС України з пропозицією відновити все-таки в нашому місті здачу електронного, практичних та теоретичних іспитів для водіїв», — зазначив Петро Матрипула.



За його словами, міська рада вже зверталася до сервісних центрів та виділяла кошти з місцевого бюджету на їхню підтримку. У 2023 та 2024 роках на це спрямували відповідно 600 та 700 тисяч гривень.



«Надсилаємо листи, співпрацюємо з керівництвом сервісного центру Житомирської, Волинської та Рівненської областей. І були від них такі пропозиції щодо виділення коштів із місцевого бюджету для закупівлі обладнання, для підтримки сервісного центру, для облаштування там генераторами. Ми такі кошти виділяли», — розповів начальник управління будівництва та інфраструктури.



Він додав, що за ці гроші придбали офісну техніку, фото- та відеокамери, меблі, а майже 430 тисяч гривень витратили на утримання приміщення.



«Кошти ними були освоєні відповідно до аналізу і звіту, проте здача іспитів так і не відновлена», — сказав посадовець.



Чому іспити скасували

Суспільне надіслало інформаційний запит до Регіонального сервісного центру МВС у Рівненській, Волинській та Житомирській областях, щоб дізнатися, чи планують повернути складання теоретичних та практичних іспитів у Нововолинську.



У відповіді начальник регіонального сервісного центру Володимир Козаков повідомив, що питання повернення цих послуг не належить до компетенції структури. Складати іспити у Нововолинську припинили з грудня 2023 року — це зробили «з метою оптимізації та прозорості складання іспитів».



Щодо електронної черги у сервісному центрі зазначили, що система «Е-запис» працює у штатному режимі. Вільні місця для отримання послуг у територіальних сервісних центрах МВС доступні для реєстрації на 21 день уперед.



Запис на 21-й день відкривається щодня о 06:00.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Нововолинську просять відновити складання теоретичних і практичних іспитів на водійські посвідчення у місцевому сервісному центрі Міністерства внутрішніх справ. Відповідну петицію підтримали 210 жителів міста, після чого ініціативу схвалили депутати міської ради.Наразі складати іспити жителям Нововолинська доводиться у Луцьку та Ковелі, - повідомляє Суспільне. Нововолинянканавчається водінню. Дівчина розповіла, що теоретичний іспит вона вже склала, а практичний планує здавати в іншому місті, адже у Нововолинську такої послуги немає.«Здавала би в Нововолинську, так як тут мені вже знайомі маршрути. Можна було б здавати в Луцьку, але там невідомі мені маршрути, незнайомі люди, тому краще тут», — розповіла місцева жителька Дар'я.Місцевий мешканецьзавершив практичні заняття з водіння та вже близько півтора місяця намагається зареєструватися на практичний іспит у Ковелі. За його словами, через навантаження на систему зареєструватися вдається не завжди.«Кожен раз, коли пробуєш реєструватися, видає завжди помилку або просто нескінченно грузить. Я встаю о 6:00 ранку, і поки зареєструюся в акаунт чи поки воно загрузить через перевантажені сервери, вже все зайняте», — каже Назарій.Щоб скласти іспит у Ковелі, чоловіку також доводиться вивчати місцеві маршрути. Для цього потрібно брати додаткові уроки з інструктором.«Так як я планую здати екзамен у Ковелі, мені потрібно вивчити маршрути. А щоб вивчити маршрути, треба хоча би раз там проїхатися. Одне практичне заняття в Нововолинську коштує 650 гривень поки. Щоб пройти хоча би один урок у Ковелі, тобі потрібно заплатити 1500», — розповів Назарій.Інструкторка з водінняговорить, що під час навчання учні вивчають саме маршрути Нововолинська. Через необхідність складати іспит в іншому місті їм доводиться адаптуватися до незнайомих доріг.«Коли учень потрапляє в інше місце, він втрачає свої навики, він дуже хвилюється. Для нього незнайомі вулиці, і його переживання призводить до того, що завжди перша, друга, навіть третя спроба критично провалена», — пояснила інструкторка.За її словами, інструктори не завжди мають можливість возити учнів до інших міст для підготовки до практичного іспиту.«Зараз у нас приймаються тільки в Луцьку, Ковелі і в Червонограді. Ми, як інструктори, не завжди маємо змогу вивести своїх учнів в інші міста», — сказала Олена Ковальчук.Петиція про повернення теоретичних і практичних іспитів до Нововолинського сервісного центру МВС набрала 210 підписів із необхідних 200. У середині серпня 2026 року депутати міської ради підтримали цю ініціативу на сесії, розповів начальник управління будівництва та інфраструктури Нововолинської міськради«В подальшому звернення від Нововолинської міської ради разом із включенням депутатського корпусу буде надіслано на Головний сервісний центр МВС України з пропозицією відновити все-таки в нашому місті здачу електронного, практичних та теоретичних іспитів для водіїв», — зазначив Петро Матрипула.За його словами, міська рада вже зверталася до сервісних центрів та виділяла кошти з місцевого бюджету на їхню підтримку. У 2023 та 2024 роках на це спрямували відповідно 600 та 700 тисяч гривень.«Надсилаємо листи, співпрацюємо з керівництвом сервісного центру Житомирської, Волинської та Рівненської областей. І були від них такі пропозиції щодо виділення коштів із місцевого бюджету для закупівлі обладнання, для підтримки сервісного центру, для облаштування там генераторами. Ми такі кошти виділяли», — розповів начальник управління будівництва та інфраструктури.Він додав, що за ці гроші придбали офісну техніку, фото- та відеокамери, меблі, а майже 430 тисяч гривень витратили на утримання приміщення.«Кошти ними були освоєні відповідно до аналізу і звіту, проте здача іспитів так і не відновлена», — сказав посадовець.Суспільне надіслало інформаційний запит до Регіонального сервісного центру МВС у Рівненській, Волинській та Житомирській областях, щоб дізнатися, чи планують повернути складання теоретичних та практичних іспитів у Нововолинську.У відповіді начальник регіонального сервісного центру Володимир Козаков повідомив, що питання повернення цих послуг не належить до компетенції структури. Складати іспити у Нововолинську припинили з грудня 2023 року — це зробили «з метою оптимізації та прозорості складання іспитів».Щодо електронної черги у сервісному центрі зазначили, що система «Е-запис» працює у штатному режимі. Вільні місця для отримання послуг у територіальних сервісних центрах МВС доступні для реєстрації на 21 день уперед.Запис на 21-й день відкривається щодня о 06:00.

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