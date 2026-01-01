На Харківщині загинув воїн із Рожищенської громади Михайло Присяжнюк

На Харківщині загинув воїн із Рожищенської громади Михайло Присяжнюк
Рожищенська громада знову у жалобі. На війні загинув захисник України, інспектор прикордонної служби, старший солдат Михайло Присяжнюк, 1968 року народження.

Про це повідомили у Рожищенській міській раді.

Михайло Присяжнюк загинув 21 серпня 2026 року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Варварівка Чугуївського району Харківської області.

Воїн до останнього залишався вірним військовій присязі та Українському народові, мужньо захищав Україну, її свободу і незалежність.

У Рожищенській громаді оголосили триденну жалобу за загиблим захисником — із 26 по 28 серпня включно та в день поховання. У цей період на будівлях органів влади, підприємств, установ та організацій будуть приспущені Державні Прапори України.

Про дату й час зустрічі тіла загиблого воїна та чин похорону повідомлять додатково.

Щирі співчуття рідним, близьким, друзям і побратимам Михайла Присяжнюка.

Вічна пам’ять і слава Герою!

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