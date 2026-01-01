На Харківщині загинув воїн із Рожищенської громади Михайло Присяжнюк
Сьогодні, 09:36
Рожищенська громада знову у жалобі. На війні загинув захисник України, інспектор прикордонної служби, старший солдат Михайло Присяжнюк, 1968 року народження.
Про це повідомили у Рожищенській міській раді.
Михайло Присяжнюк загинув 21 серпня 2026 року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Варварівка Чугуївського району Харківської області.
Воїн до останнього залишався вірним військовій присязі та Українському народові, мужньо захищав Україну, її свободу і незалежність.
У Рожищенській громаді оголосили триденну жалобу за загиблим захисником — із 26 по 28 серпня включно та в день поховання. У цей період на будівлях органів влади, підприємств, установ та організацій будуть приспущені Державні Прапори України.
Про дату й час зустрічі тіла загиблого воїна та чин похорону повідомлять додатково.
Щирі співчуття рідним, близьким, друзям і побратимам Михайла Присяжнюка.
Вічна пам’ять і слава Герою!
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Про це повідомили у Рожищенській міській раді.
Михайло Присяжнюк загинув 21 серпня 2026 року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Варварівка Чугуївського району Харківської області.
Воїн до останнього залишався вірним військовій присязі та Українському народові, мужньо захищав Україну, її свободу і незалежність.
У Рожищенській громаді оголосили триденну жалобу за загиблим захисником — із 26 по 28 серпня включно та в день поховання. У цей період на будівлях органів влади, підприємств, установ та організацій будуть приспущені Державні Прапори України.
Про дату й час зустрічі тіла загиблого воїна та чин похорону повідомлять додатково.
Щирі співчуття рідним, близьким, друзям і побратимам Михайла Присяжнюка.
Вічна пам’ять і слава Герою!
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