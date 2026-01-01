«Або видаляємо око, або ти помреш»: ветеран розповів, як після тяжкого поранення втратив зір

«Або видаляємо око, або ти помреш»: ветеран розповів, як після тяжкого поранення втратив зір
Після підриву на протитанковій міні воїн Сергій Райлян втратив обидві ноги й зір, при тому одне око йому видалили напередодні Нового року через те, що в шпиталі… не було кому за ним доглядати.

Про це Сергій Райлян розповів на подкасті Віталія Ткачука «Генерація успішних людей. Творчість без меж».

Під Мар’їнкою у 2022 році боєць Сергій Райлян разом із побратимами підірвався на протитанковій міні: вибухом його викинуло з машини, він отримав відкриту черепно-мозкову травму, переломи щелеп, хребта і таза, тяжкі опіки обличчя, розтрощене стегно та втратив обидві ноги. Після поранення він 20 днів перебував у комі, а згодом почалося тривале лікування й десятки операцій.

За словами Райляна, спочатку лікарі говорили, що є шанс урятувати зір, але наприкінці грудня 2022 року ситуація різко змінилася:

«Ну дивись, наступні дні нікого не буде в шпиталі, так що або ми зараз видаляємо тобі око, або ти помреш. Типу, за три дні ти помреш». Сам Сергій визнає, що з медичної точки зору видалення ока, можливо, й було необхідним, але його обурило пояснення: «Та причина, з якої мені видалили око, – попереду Новий рік і нікого не буде в шпиталі».

Він також стверджує, що до цього йому не зробили необхідних бакпосівів і неналежно доглядали за очима, через що, на його думку, шанси на відновлення зору суттєво зменшилися.

Пізніше в Одесі в оці виявили небезпечну синьогнійну паличку: інфекцію, за словами Райляна, перевіряли на 47–48 видів антисептиків та антибіотиків, а лікування він описує так: «Я відчував, ніби моє око випалюють».

Зрештою інфекцію вдалося подолати, а пластичні хірурги впродовж багатьох операцій відновили йому обличчя, губи та продовжують працювати над відновленням носа, однак зір повернути вже не вдалося.

ДИВИТИСЯ І СЛУХАТИ ПОВНУ ВЕРСІЮ ПОДКАСТУ З СЕРГІЄМ РАЙЛЯНОМ:


Відеоподкаст «Генерація успішних людей. Сезон: Творчість без меж» підготовлено за підтримки Українського культурного фонду в межах конкурсної програми «Стійкість суспільства через культуру».

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