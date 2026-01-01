Волинська молодь отримала гранти на проєкти
Сьогодні, 07:32
10 молодіжних проєктів з малих громад Волині здобули державну підтримку
Президент України Володимир Зеленський підписав Указ про призначення грантів для молоді з малих територіальних громад на 2026 рік. У конкурсі взяли участь молодіжні ініціативи з 20 областей України. Цьогоріч уперше грантову підтримку отримали молоді люди віком від 14 років - серед переможців конкурсу 44 неповнолітніх.
Найпопулярнішими напрямами серед поданих проєктів стали створення молодіжних просторів для неформальної освіти та розвитку ініціатив, розвиток спортивної інфраструктури в громадах, культурно-мистецькі заходи, цифровізація та впровадження STEM-технологій, а також екологічні та природоохоронні ініціативи.
Так, згідно з Указом Президента України від 14 серпня 2026 року № 724/2026 "Про призначення грантів Президента України для молоді з малих територіальних громад на 2026 рік" державну підтримку отримали десять молодіжних проєктів із Волинської області:
1.Юлія Бакай зі Смідинської громади – на реалізацію проєкту «Веломаршрут єдності шкіл: рухайся, навчайся, допомагай»;
2. Владислав Кравчук із Луківської громади – на проєкт «Реформація та запуск учнівської ради як інструменту участі молоді»;
3. Олександр Нишпорук із Луківської громади – на створення молодіжного простору «Активний парк»;
4. Ірина Поліщук із Рівненської громади – на проєкт «Оновлення рекреаційного пункту відпочинку»;
5.Анастасія Руденко із Луківської громади – на реалізацію проєкту «Простір сили та відновлення»;
6. Ілля Сачок із Литовезької громади – на проєкт «Youth space: місце ідей та можливостей»;
7. Станіслав Смолярчук із Рівненської громади – на створення молодіжного простору у будинку культури села Гуща;
8. Олександр Трохимчук із Доросинівської громади – на проєкт «Молодіжний простір дії Доросинівської громади: створюй, впливай, змінюй»;
9.Ігор Хвищук із Поворської громади – на реалізацію проєкту «Спорт об’єднує громаду».
10.Смаль Сергій із Луківської громади – на проєкт «Активна молодь – сильна громада».
Розмір грантової підтримки одного проєкту становить від 50 000 до 200 000 грн. Загалом у 2026 році в Україні реалізується 272 молодіжні ініціативи на загальну суму 45 млн грн.
Конкурс реалізується Міністерством молоді та спорту України спільно з Український молодіжний фонд.
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Президент України Володимир Зеленський підписав Указ про призначення грантів для молоді з малих територіальних громад на 2026 рік. У конкурсі взяли участь молодіжні ініціативи з 20 областей України. Цьогоріч уперше грантову підтримку отримали молоді люди віком від 14 років - серед переможців конкурсу 44 неповнолітніх.
Найпопулярнішими напрямами серед поданих проєктів стали створення молодіжних просторів для неформальної освіти та розвитку ініціатив, розвиток спортивної інфраструктури в громадах, культурно-мистецькі заходи, цифровізація та впровадження STEM-технологій, а також екологічні та природоохоронні ініціативи.
Так, згідно з Указом Президента України від 14 серпня 2026 року № 724/2026 "Про призначення грантів Президента України для молоді з малих територіальних громад на 2026 рік" державну підтримку отримали десять молодіжних проєктів із Волинської області:
1.Юлія Бакай зі Смідинської громади – на реалізацію проєкту «Веломаршрут єдності шкіл: рухайся, навчайся, допомагай»;
2. Владислав Кравчук із Луківської громади – на проєкт «Реформація та запуск учнівської ради як інструменту участі молоді»;
3. Олександр Нишпорук із Луківської громади – на створення молодіжного простору «Активний парк»;
4. Ірина Поліщук із Рівненської громади – на проєкт «Оновлення рекреаційного пункту відпочинку»;
5.Анастасія Руденко із Луківської громади – на реалізацію проєкту «Простір сили та відновлення»;
6. Ілля Сачок із Литовезької громади – на проєкт «Youth space: місце ідей та можливостей»;
7. Станіслав Смолярчук із Рівненської громади – на створення молодіжного простору у будинку культури села Гуща;
8. Олександр Трохимчук із Доросинівської громади – на проєкт «Молодіжний простір дії Доросинівської громади: створюй, впливай, змінюй»;
9.Ігор Хвищук із Поворської громади – на реалізацію проєкту «Спорт об’єднує громаду».
10.Смаль Сергій із Луківської громади – на проєкт «Активна молодь – сильна громада».
Розмір грантової підтримки одного проєкту становить від 50 000 до 200 000 грн. Загалом у 2026 році в Україні реалізується 272 молодіжні ініціативи на загальну суму 45 млн грн.
Конкурс реалізується Міністерством молоді та спорту України спільно з Український молодіжний фонд.
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