Волинська молодь отримала гранти на проєкти

10 молодіжних проєктів з малих громад Волині здобули державну підтримкуПрезидент України Володимир Зеленський підписав Указ про призначення грантів для молоді з малих територіальних громад на 2026 рік. У конкурсі взяли участь молодіжні ініціативи з 20 областей України. Цьогоріч уперше грантову підтримку отримали молоді люди віком від 14 років - серед переможців конкурсу 44 неповнолітніх.Найпопулярнішими напрямами серед поданих проєктів стали створення молодіжних просторів для неформальної освіти та розвитку ініціатив, розвиток спортивної інфраструктури в громадах, культурно-мистецькі заходи, цифровізація та впровадження STEM-технологій, а також екологічні та природоохоронні ініціативи.Так, згідно з Указом Президента України від 14 серпня 2026 року № 724/2026 "Про призначення грантів Президента України для молоді з малих територіальних громад на 2026 рік" державну підтримку отримали десять молодіжних проєктів із Волинської області:1.Юлія Бакай зі Смідинської громади – на реалізацію проєкту «Веломаршрут єдності шкіл: рухайся, навчайся, допомагай»;2. Владислав Кравчук із Луківської громади – на проєкт «Реформація та запуск учнівської ради як інструменту участі молоді»;3. Олександр Нишпорук із Луківської громади – на створення молодіжного простору «Активний парк»;4. Ірина Поліщук із Рівненської громади – на проєкт «Оновлення рекреаційного пункту відпочинку»;5.Анастасія Руденко із Луківської громади – на реалізацію проєкту «Простір сили та відновлення»;6. Ілля Сачок із Литовезької громади – на проєкт «Youth space: місце ідей та можливостей»;7. Станіслав Смолярчук із Рівненської громади – на створення молодіжного простору у будинку культури села Гуща;8. Олександр Трохимчук із Доросинівської громади – на проєкт «Молодіжний простір дії Доросинівської громади: створюй, впливай, змінюй»;9.Ігор Хвищук із Поворської громади – на реалізацію проєкту «Спорт об’єднує громаду».10.Смаль Сергій із Луківської громади – на проєкт «Активна молодь – сильна громада».Розмір грантової підтримки одного проєкту становить від 50 000 до 200 000 грн. Загалом у 2026 році в Україні реалізується 272 молодіжні ініціативи на загальну суму 45 млн грн.Конкурс реалізується Міністерством молоді та спорту України спільно з Український молодіжний фонд.