У гімназії на Волині відкрили пам'ятний знак 18 загиблим випускникам. ФОТО
Сьогодні, 05:28
У Рожищенській гімназії №1 відкрили памʼятний знак на честь випускників, котрі віддали життя за незалежність та територіальну цілісність країни.
Про це повідомляють у Волинській обласній раді.
Десятки людей, у числі яких сімʼї та просто небайдужі люди, вшанували памʼять загиблих. До меморіальної церемонії долучився заступник голови Волиньради Григорій Пустовіт.
У пам’ять про воїнів, що тут навчалися, розмістили гранітний постамент. Як зазначили освітяни, кожному, хто буде проходити повз, він буде нагадувати ціну сьогодення. Ще донедавна кожен з 18 загиблих випускників гімназії будували плани, ростили дітей, а згодом стали на захист України.
Директор школи Мирослав Максимюк розповів, що кошти на виготовлення пам’ятника були зібрані під час благодійних ініціатив: «У такий складний час ми маємо можливість жити завдяки нашим воїнам. Відкриваючи цей гранітний камінь, ми увіковічнюємо пам’ять тих, хто тепер у небесному війську. Вдячність міській раді, кожному педагогу, дітям та батькам, які долучилися до реалізації задуму».
Заступник голови Волиньради Григорій Пустовіт висловив співчуття родинам і наголосив на важливості пам’яті полеглих воїнів: «Я пишаюся молодим поколінням, небайдужим до сьогодення. Бажання зробити такий куточок пам’яті ще раз нагадує про те, що подвиг захисників ніколи не зникне з нашої історії. Щирі співчуття рідним полеглих й велика вдячність за кожного нашого захисника, що поклав своє життя для нашого незалежного майбутнього».
Присутні хвилиною мовчання вшанували пам’ять захисників та захисниць України, а священнослужителі провели чин освячення меморіального знаку.
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Про це повідомляють у Волинській обласній раді.
Десятки людей, у числі яких сімʼї та просто небайдужі люди, вшанували памʼять загиблих. До меморіальної церемонії долучився заступник голови Волиньради Григорій Пустовіт.
У пам’ять про воїнів, що тут навчалися, розмістили гранітний постамент. Як зазначили освітяни, кожному, хто буде проходити повз, він буде нагадувати ціну сьогодення. Ще донедавна кожен з 18 загиблих випускників гімназії будували плани, ростили дітей, а згодом стали на захист України.
Директор школи Мирослав Максимюк розповів, що кошти на виготовлення пам’ятника були зібрані під час благодійних ініціатив: «У такий складний час ми маємо можливість жити завдяки нашим воїнам. Відкриваючи цей гранітний камінь, ми увіковічнюємо пам’ять тих, хто тепер у небесному війську. Вдячність міській раді, кожному педагогу, дітям та батькам, які долучилися до реалізації задуму».
Заступник голови Волиньради Григорій Пустовіт висловив співчуття родинам і наголосив на важливості пам’яті полеглих воїнів: «Я пишаюся молодим поколінням, небайдужим до сьогодення. Бажання зробити такий куточок пам’яті ще раз нагадує про те, що подвиг захисників ніколи не зникне з нашої історії. Щирі співчуття рідним полеглих й велика вдячність за кожного нашого захисника, що поклав своє життя для нашого незалежного майбутнього».
Присутні хвилиною мовчання вшанували пам’ять захисників та захисниць України, а священнослужителі провели чин освячення меморіального знаку.
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