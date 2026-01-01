У гімназії на Волині відкрили пам'ятний знак 18 загиблим випускникам. ФОТО

У Рожищенській гімназії №1 відкрили памʼятний знак на честь випускників, котрі віддали життя за незалежність та територіальну цілісність країни.Про це повідомляють у Волинській обласній раді.Десятки людей, у числі яких сімʼї та просто небайдужі люди, вшанували памʼять загиблих. До меморіальної церемонії долучився заступник голови ВолиньрадиУ пам’ять про воїнів, що тут навчалися, розмістили гранітний постамент. Як зазначили освітяни, кожному, хто буде проходити повз, він буде нагадувати ціну сьогодення. Ще донедавна кожен з 18 загиблих випускників гімназії будували плани, ростили дітей, а згодом стали на захист України.Директор школирозповів, що кошти на виготовлення пам’ятника були зібрані під час благодійних ініціатив: «У такий складний час ми маємо можливість жити завдяки нашим воїнам. Відкриваючи цей гранітний камінь, ми увіковічнюємо пам’ять тих, хто тепер у небесному війську. Вдячність міській раді, кожному педагогу, дітям та батькам, які долучилися до реалізації задуму».Заступник голови Волиньрадивисловив співчуття родинам і наголосив на важливості пам’яті полеглих воїнів: «Я пишаюся молодим поколінням, небайдужим до сьогодення. Бажання зробити такий куточок пам’яті ще раз нагадує про те, що подвиг захисників ніколи не зникне з нашої історії. Щирі співчуття рідним полеглих й велика вдячність за кожного нашого захисника, що поклав своє життя для нашого незалежного майбутнього».Присутні хвилиною мовчання вшанували пам’ять захисників та захисниць України, а священнослужителі провели чин освячення меморіального знаку.