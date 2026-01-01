Премʼєр-міністр Великої Британії поїде до США просити ракети до Patriot для України

Енді Бернем заявив, що він та інші європейські лідери у вересні відвідають США, щоб переконати президента Дональда Трампа надати Україні частину запасів ракет-перехоплювачів Patriot напередодні зими.



Про це Бернем сказав у коментарі Bloomberg, - пише



«Я з нетерпінням чекаю на поїздку до Нью-Йорка у вересні», — заявив Бернем, маючи на увазі майбутню Генеральну Асамблею ООН.



У День Незалежності він прибув із візитом до Києва й зазначив, що повертається додому з «реальним оптимізмом» щодо того, що труднощі України із захистом від російських балістичних ударів через низький запас ракет-перехоплювачів «можна виправити».



«Я ще не до кінця узгодив деталі, але, ймовірно, поїду, особливо після сьогоднішнього обговорення… Я чітко розумію, що мені потрібно зробити протягом найближчих кількох тижнів», — заявив він після візиту до Києва.



Прем’єр сказав, що європейські лідери розглядають можливість проведення ще однієї зустрічі «коаліції охочих» у межах засідання Генеральної Асамблеї ООН з метою забезпечення постачання американських ракет-перехоплювачів.



«Це, здається, найімовірніший напрямок розвитку подій. Поки що це не підтверджено, але, судячи з усього, саме до цього схиляється більшість», — сказав Бернем.



Він наголосив: хоча Велика Британія не має ракет Patriot, яких потребує Україна, інші європейські країни повинні активізувати свої зусилля в цьому напрямі.



Під час візиту до Києва Бернем заявив, що Лондон ухвалив рішення поділитися з Україною секретною інформацією про британські компоненти ракети далекого радіуса дії SCALP. Ракета SCALP є французькою версією британської ракети Storm Shadow і обидві розробки базуються на спільних технологіях обох країн.



У москві поскаржилися, що «Лондон свідомо робить ставку на ескалацію» і «виступає посібником та співучасником».



Однак прем'єр-міністр Великої Британії Енді Бернем відповів, що його країна продовжуватиме «підтримувати Україну на 100%».

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Прем'єр-міністр Великої Британіїзаявив, що він та інші європейські лідери у вересні відвідають США, щоб переконати президентанадати Україні частину запасів ракет-перехоплювачів Patriot напередодні зими.Про це Бернем сказав у коментарі Bloomberg, - пише "Громадське" «Я з нетерпінням чекаю на поїздку до Нью-Йорка у вересні», — заявив Бернем, маючи на увазі майбутню Генеральну Асамблею ООН.У День Незалежності він прибув із візитом до Києва й зазначив, що повертається додому з «реальним оптимізмом» щодо того, що труднощі України із захистом від російських балістичних ударів через низький запас ракет-перехоплювачів «можна виправити».«Я ще не до кінця узгодив деталі, але, ймовірно, поїду, особливо після сьогоднішнього обговорення… Я чітко розумію, що мені потрібно зробити протягом найближчих кількох тижнів», — заявив він після візиту до Києва.Прем’єр сказав, що європейські лідери розглядають можливість проведення ще однієї зустрічі «коаліції охочих» у межах засідання Генеральної Асамблеї ООН з метою забезпечення постачання американських ракет-перехоплювачів.«Це, здається, найімовірніший напрямок розвитку подій. Поки що це не підтверджено, але, судячи з усього, саме до цього схиляється більшість», — сказав Бернем.Він наголосив: хоча Велика Британія не має ракет Patriot, яких потребує Україна, інші європейські країни повинні активізувати свої зусилля в цьому напрямі.Під час візиту до Києва Бернем заявив, що Лондон ухвалив рішення поділитися з Україною секретною інформацією про британські компоненти ракети далекого радіуса дії SCALP. Ракета SCALP є французькою версією британської ракети Storm Shadow і обидві розробки базуються на спільних технологіях обох країн.У москві поскаржилися, що «Лондон свідомо робить ставку на ескалацію» і «виступає посібником та співучасником».Однак прем'єр-міністр Великої Британії Енді Бернем відповів, що його країна продовжуватиме «підтримувати Україну на 100%».

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію