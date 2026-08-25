Воєнний злочин: на Дніпропетровщині від вибуху загинула людина, ще 11 поранені





Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Ганжа. За його словами, там стався вибух, - про це повідомляє



"На зараз відомо про одну людину, загиблу через вибух. Ще 11 поранені. Три приватні будинки зруйновані, 15 – пошкоджені. Людей з епіцентру вибуху евакуювали", – написав він о 19.58.



Деталей того, що сталося, у дописі не вказано. За словами Ганжі, на місці працюють слідчі, криміналісти й усі потрібні служби. Доступ до території обмежений. Правоохоронці ведуть документацію воєнного злочину. У Піщанці працює мобільний штаб поліції. Там приймають заяви від людей про пошкоджене майно, зазначив голова ОВА.



Раніше Самарівська районна державна адміністрація інформувала про евакуацію жителів Піщанської громади й Орлівщанського старостинського округу. Місцевих закликали зберігати спокій і чітко виконувати вказівки представників влади, поліції та рятувальників. Людей просили не наближатися до небезпечної території, не перешкоджати роботі екстрених служб, допомогти дітям, людям похилого віку й маломобільним громадянам, узяти із собою документи, потрібні ліки й речі першої потреби.



У РДА вказали, що поруч із Піщанською селищною радою розгорнули мобільний штаб поліції, пункт приймання заяв і пункт надання медичної допомоги.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Піщанці Самарівського району Дніпропетровської області 25 серпня було скоєно воєнний злочин.Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Ганжа. За його словами, там стався вибух, - про це повідомляє "Гордон". "На зараз відомо про одну людину, загиблу через вибух. Ще 11 поранені. Три приватні будинки зруйновані, 15 – пошкоджені. Людей з епіцентру вибуху евакуювали", – написав він о 19.58.Деталей того, що сталося, у дописі не вказано. За словами Ганжі, на місці працюють слідчі, криміналісти й усі потрібні служби. Доступ до території обмежений. Правоохоронці ведуть документацію воєнного злочину. У Піщанці працює мобільний штаб поліції. Там приймають заяви від людей про пошкоджене майно, зазначив голова ОВА.Раніше Самарівська районна державна адміністрація інформувала про евакуацію жителів Піщанської громади й Орлівщанського старостинського округу. Місцевих закликали зберігати спокій і чітко виконувати вказівки представників влади, поліції та рятувальників. Людей просили не наближатися до небезпечної території, не перешкоджати роботі екстрених служб, допомогти дітям, людям похилого віку й маломобільним громадянам, узяти із собою документи, потрібні ліки й речі першої потреби.У РДА вказали, що поруч із Піщанською селищною радою розгорнули мобільний штаб поліції, пункт приймання заяв і пункт надання медичної допомоги.

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