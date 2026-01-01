Секс під бандуру: незрячий кобзар розповів, як знімався у знаменитого режисера з Луцька

«Я туди не пнувся!» – каже Дороцький.

«Чому вибрав мене – краще питати в нього», – жартує музикант.

Український кобзар, лірник і бандурист, незрячийзнімався у двох відомих фільмах режисера– «Поводир» та «Довбуш». В одному з них він грав незрячого музиканта, який своєї грою супроводжував любовні утіхи знаті. Дороцький каже, що у минулому заможні люди справді часто запрошували незрячих музикантів для супроводу своїх любощів.В ефірі подкасту«Генерація успішних людей. Творчість без меж» Тарас Дороцький розповів, що в кіно спеціально не прагнув і потрапив туди значною мірою завдяки задуму самого режисера.Під час роботи над «Поводирем» Санін вирішив залучити до зйомок реальних незрячих людей, а не просити акторів імітувати незрячість за допомогою гриму, лінз чи акторських прийомів. Через мережу Українського товариства сліпих оголосили набір учасників. Дороцького додатково зацікавило те, що для учасників мали проводити майстер-класи зі старосвітського виконавства.Він пройшов звичайний кастинг: помічниці режисера записали претендентів на відео, після чого Олесь Санін обирав потрібні типажі.Зйомки у «Поводирі» стали важливими і для самого Дороцького як кобзаря. Саме тоді йому нарешті потрапила до рук народна бандура. До цього він цікавився старосвітськими інструментами, відвідував зустрічі виконавців давньої музики та слухав відомих кобзарів, однак власного народного інструмента не мав. Згодом кобзарська традиція стала однією з головних справ його життя.У «Довбуш» Дороцький потрапив уже за інших обставин. У фільмі була роль придворного музиканта, яку спочатку мав виконувати інший актор зі Швейцарії. Через пандемію COVID-19 він не зміг приїхати на зйомки. Тоді творці фільму звернулися до представників кобзарського цеху – і роль запропонували Тарасу Дороцькому.За словами музиканта, допомогло й те, що він уже був знайомий із Саніним. Для режисера було важливо, щоб персонажі виглядали природно.Причому роль у Дороцького - доволі пікантна. У фільмі він грає незрячого придворного музиканта, який сидить біля ліжка і виконує музику під час інтимної сцени княгині Яблуновської та полковника Пшелуцького. Для цієї сцени у «Довбуші» використали твір французького композиторав обробціДороцький розповідає, що сама ідея музичного супроводу приватного життя знаті не була вигадкою режисера: придворні музиканти могли грати для господарів і в дуже приватних ситуаціях, зокрема під час інтимних занять. Тож його персонаж у цій сцені – не просто декоративний музикант на задньому плані, а відсилання до тогочасної придворної культури.