Комбат волинської бригади – повний кавалер ордена Богдана Хмельницького. ВІДЕО
Сьогодні, 20:35
Командир 1 механізованого батальйону 100 омбр, підполковник Роман Остапчук – повний кавалер ордена Богдана Хмельницького.
Про це повідомляють у 100 ОМБр.
Відзнаку найвищого – першого – ступеня нашому побратиму на День Незалежності особисто вручив Президент України Володимир Зеленський на Софійській площі у Києві!
До речі, Роман Васильович – ровесник української Незалежності. Адже народився у вересні 1991-го. Зростав у рідному Камені-Каширському, що на півночі Волині. Батьки – шкільні вчителі. Тато Василь Тимофійович викладав географію і хімію, мама Тамара Георгіївна – біологію.
Тим часом Роман з дитинства марив історією. Тож після закінчення школи вступив на історичний факультет Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича.
Щоправда, вчителювати Романові Васильовичу довелося лише кілька місяців. 18 березня 2014 року 22-річного молодшого лейтенанта запасу Остапчука мобілізували до лав ЗСУ.
Починав командиром взводу матеріально-технічного забезпечення, брав участь в АТО/ООС. Ще до початку повномасштабного вторгнення очолив 51 об 100 обр ТрО (Камінь-Каширський батальйон Волинської бригади тероборони), який згодом став 1 мехбатом 100 омбр.
Разом зі своїм батальйоном підполковник Остапчук на псевдо «Майор» пройшов пекло боїв у Серебрянському лісі, на Покровському і Торецькому напрямках, а тепер – б'ється з ворогом на Костянтинівському напрямку.
Єдиний комбат 100 ОМБр, який очолює свій батальйон від самісінького початку «повномасштабки», і перший комбат «Сталевої Сотки», удостоєний усіх трьох ступенів ордена Богдана Хмельницького...
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Про це повідомляють у 100 ОМБр.
Відзнаку найвищого – першого – ступеня нашому побратиму на День Незалежності особисто вручив Президент України Володимир Зеленський на Софійській площі у Києві!
До речі, Роман Васильович – ровесник української Незалежності. Адже народився у вересні 1991-го. Зростав у рідному Камені-Каширському, що на півночі Волині. Батьки – шкільні вчителі. Тато Василь Тимофійович викладав географію і хімію, мама Тамара Георгіївна – біологію.
Тим часом Роман з дитинства марив історією. Тож після закінчення школи вступив на історичний факультет Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича.
Щоправда, вчителювати Романові Васильовичу довелося лише кілька місяців. 18 березня 2014 року 22-річного молодшого лейтенанта запасу Остапчука мобілізували до лав ЗСУ.
Починав командиром взводу матеріально-технічного забезпечення, брав участь в АТО/ООС. Ще до початку повномасштабного вторгнення очолив 51 об 100 обр ТрО (Камінь-Каширський батальйон Волинської бригади тероборони), який згодом став 1 мехбатом 100 омбр.
Разом зі своїм батальйоном підполковник Остапчук на псевдо «Майор» пройшов пекло боїв у Серебрянському лісі, на Покровському і Торецькому напрямках, а тепер – б'ється з ворогом на Костянтинівському напрямку.
Єдиний комбат 100 ОМБр, який очолює свій батальйон від самісінького початку «повномасштабки», і перший комбат «Сталевої Сотки», удостоєний усіх трьох ступенів ордена Богдана Хмельницького...
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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