Комбат волинської бригади – повний кавалер ордена Богдана Хмельницького. ВІДЕО

Командир 1 механізованого батальйону 100 омбр, підполковник– повний кавалер ордена Богдана Хмельницького.Про це повідомляють у 100 ОМБр.Відзнаку найвищого – першого – ступеня нашому побратиму на День Незалежності особисто вручив Президент України Володимир Зеленський на Софійській площі у Києві!До речі, Роман Васильович – ровесник української Незалежності. Адже народився у вересні 1991-го. Зростав у рідному Камені-Каширському, що на півночі Волині. Батьки – шкільні вчителі. Тато Василь Тимофійович викладав географію і хімію, мама Тамара Георгіївна – біологію.Тим часом Роман з дитинства марив історією. Тож після закінчення школи вступив на історичний факультет Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича.Щоправда, вчителювати Романові Васильовичу довелося лише кілька місяців. 18 березня 2014 року 22-річного молодшого лейтенанта запасу Остапчука мобілізували до лав ЗСУ.Починав командиром взводу матеріально-технічного забезпечення, брав участь в АТО/ООС. Ще до початку повномасштабного вторгнення очолив 51 об 100 обр ТрО (Камінь-Каширський батальйон Волинської бригади тероборони), який згодом став 1 мехбатом 100 омбр.Разом зі своїм батальйоном підполковник Остапчук на псевдо «Майор» пройшов пекло боїв у Серебрянському лісі, на Покровському і Торецькому напрямках, а тепер – б'ється з ворогом на Костянтинівському напрямку.Єдиний комбат 100 ОМБр, який очолює свій батальйон від самісінького початку «повномасштабки», і перший комбат «Сталевої Сотки», удостоєний усіх трьох ступенів ордена Богдана Хмельницького...