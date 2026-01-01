Прикордонників Волинського загону нагородили орденами «За мужність»
Сьогодні, 18:49
Чотирьох військовослужбовців прикордонної комендатури швидкого реагування Волинського прикордонного загону відзначили державними нагородами за мужність під час виконання бойових завдань.
Напередодні Дня Державного Прапора України у Міністерстві внутрішніх справ вручили нагороди військовослужбовцям, які проявили стійкість і відвагу на фронті. Відповідно до указу Президента України Сергій Ярош, Вадим Мурашко, Володимир Лиценко та Віктор Карпук отримали ордени «За мужність» ІІІ ступеня, повідомляють у шостому прикордонному Волинському загоні.
32-річний Сергій Ярош із Володимирського району вперше почав службу в прикордонній службі у 2015 році. Після звільнення повернувся до відомства у квітні 2022-го. Спочатку охороняв українсько-польський кордон, а згодом тричі вирушав на схід у складі бойового підрозділу.
23-річний Вадим Мурашко родом зі Львівщини. До служби долучився у листопаді 2023 року. Після роботи у Східному регіональному управлінні продовжив службу на Волині, де охороняв кордон із Білоруссю. Торік влітку вперше вирушив на схід, нині перебуває на другій ротації.
31-річний Володимир Лиценко з Рівного приєднався до Державної прикордонної служби у травні 2022 року. Ця ротація стала для нього п’ятою. Раніше він виконував бойові завдання на Донеччині та Харківщині.
36-річний Віктор Карпук із Ратнівщини прийшов на службу у грудні 2023 року. Спочатку охороняв північний кордон, а згодом долучився до прикордонної комендатури швидкого реагування. Нині військовослужбовець перебуває на другій ротації.
Під час бойової роботи прикордонники знищували живу силу й техніку противника, працювали з реактивними системами залпового вогню та відбивали штурми. Окрім безпосереднього ведення бою, вони евакуйовували поранених побратимів і вивозили військовослужбовців із небезпечних ділянок.
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Напередодні Дня Державного Прапора України у Міністерстві внутрішніх справ вручили нагороди військовослужбовцям, які проявили стійкість і відвагу на фронті. Відповідно до указу Президента України Сергій Ярош, Вадим Мурашко, Володимир Лиценко та Віктор Карпук отримали ордени «За мужність» ІІІ ступеня, повідомляють у шостому прикордонному Волинському загоні.
32-річний Сергій Ярош із Володимирського району вперше почав службу в прикордонній службі у 2015 році. Після звільнення повернувся до відомства у квітні 2022-го. Спочатку охороняв українсько-польський кордон, а згодом тричі вирушав на схід у складі бойового підрозділу.
23-річний Вадим Мурашко родом зі Львівщини. До служби долучився у листопаді 2023 року. Після роботи у Східному регіональному управлінні продовжив службу на Волині, де охороняв кордон із Білоруссю. Торік влітку вперше вирушив на схід, нині перебуває на другій ротації.
31-річний Володимир Лиценко з Рівного приєднався до Державної прикордонної служби у травні 2022 року. Ця ротація стала для нього п’ятою. Раніше він виконував бойові завдання на Донеччині та Харківщині.
36-річний Віктор Карпук із Ратнівщини прийшов на службу у грудні 2023 року. Спочатку охороняв північний кордон, а згодом долучився до прикордонної комендатури швидкого реагування. Нині військовослужбовець перебуває на другій ротації.
Під час бойової роботи прикордонники знищували живу силу й техніку противника, працювали з реактивними системами залпового вогню та відбивали штурми. Окрім безпосереднього ведення бою, вони евакуйовували поранених побратимів і вивозили військовослужбовців із небезпечних ділянок.
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