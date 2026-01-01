Прикордонників Волинського загону нагородили орденами «За мужність»

Прикордонників Волинського загону нагородили орденами «За мужність»
Чотирьох військовослужбовців прикордонної комендатури швидкого реагування Волинського прикордонного загону відзначили державними нагородами за мужність під час виконання бойових завдань.

Напередодні Дня Державного Прапора України у Міністерстві внутрішніх справ вручили нагороди військовослужбовцям, які проявили стійкість і відвагу на фронті. Відповідно до указу Президента України Сергій Ярош, Вадим Мурашко, Володимир Лиценко та Віктор Карпук отримали ордени «За мужність» ІІІ ступеня, повідомляють у шостому прикордонному Волинському загоні.

32-річний Сергій Ярош із Володимирського району вперше почав службу в прикордонній службі у 2015 році. Після звільнення повернувся до відомства у квітні 2022-го. Спочатку охороняв українсько-польський кордон, а згодом тричі вирушав на схід у складі бойового підрозділу.

23-річний Вадим Мурашко родом зі Львівщини. До служби долучився у листопаді 2023 року. Після роботи у Східному регіональному управлінні продовжив службу на Волині, де охороняв кордон із Білоруссю. Торік влітку вперше вирушив на схід, нині перебуває на другій ротації.

31-річний Володимир Лиценко з Рівного приєднався до Державної прикордонної служби у травні 2022 року. Ця ротація стала для нього п’ятою. Раніше він виконував бойові завдання на Донеччині та Харківщині.

36-річний Віктор Карпук із Ратнівщини прийшов на службу у грудні 2023 року. Спочатку охороняв північний кордон, а згодом долучився до прикордонної комендатури швидкого реагування. Нині військовослужбовець перебуває на другій ротації.

Під час бойової роботи прикордонники знищували живу силу й техніку противника, працювали з реактивними системами залпового вогню та відбивали штурми. Окрім безпосереднього ведення бою, вони евакуйовували поранених побратимів і вивозили військовослужбовців із небезпечних ділянок.

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Теги: прикордоники, нагороди
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