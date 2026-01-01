У День Незалежності відійшов у вічність ветеран війни із Липин Олександр Наумчук

У Підгайцівській громаді 24 серпня 2026 року помер ветеран війни, мешканець села Липини. Йому було 43 роки.Про це повідомили у Підгайцівській сільській раді.Олександр Наумчук народився 22 січня 1983 року. Він присвятив значну частину свого життя військовій службі. Його бойовий шлях розпочався ще у 2014 році — чоловік брав участь в антитерористичній операції на сході України.Після початку повномасштабного вторгнення Олександр Наумчук продовжив службу у лавах Державної прикордонної служби України. Він виконував бойові завдання у найгарячіших точках.За мужність, стійкість та професіоналізм військовослужбовець був нагороджений, зокрема, державною медаллю «Захиснику Вітчизни», нагрудним знаком «Ветеран війни — Учасник бойових дій» та пам’ятними бойовими відзнаками.Понад рік тому Олександр повернувся до цивільного життя. У громаді зазначили, що роки військової служби, значні навантаження та пережиті бойові дії позначилися на його здоров’ї.Поховання Олександра Наумчука відбудеться 26 серпня у селі Липини. Чин похорону розпочнеться орієнтовно о 13:00 ув центрі села.У Підгайцівській громаді висловили щирі співчуття родині, близьким, друзям та побратимам Олександра.