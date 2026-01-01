Чому ТЦК з Ковеля мобілізує людей у Луцьку: неочікуване пояснення





Про це під час засідання тимчасової слідчої комісії заявив очільник Волинського обласного ТЦК та СП Роман Немашкало, пише



Під час засідання голова ТСК поцікавився, що саме працівники ТЦК з Ковеля роблять у Луцьку.



– А що вони в Луцьку роблять? – питає голова ТСК.



– Ну тому, що вже наробили в Ковелі... тому..., – відповідає Немашкало.



Роман Немашкало пояснив, що зміна місць роботи груп оповіщення, за його словами, дає позитивний результат у розшуку військовозобов’язаних.



«Заходи зі зміни локацій дають позитивний результат по розшуку військовозобов'язаних. Можливо, вони їздять одними й тими ж маршрутами. Ми змінюємо час від часу групи, бо ті, які працюють в Ковельському РТЦК, є місцевими і не завжди ефективно працюють. Десь можуть мати знайомих, десь незручно, десь ще щось», – сказав Немашкало.



Таким чином, працівників різних районних ТЦК можуть направляти працювати в інші населені пункти області, щоб змінювати склад груп та маршрути їхньої роботи.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Працівники Ковельського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки періодично працюють у Луцьку.Про це під час засідання тимчасової слідчої комісії заявив очільник Волинського обласного ТЦК та СП, пише "Конкурент" Під час засідання голова ТСК поцікавився, що саме працівники ТЦК з Ковеля роблять у Луцьку.– А що вони в Луцьку роблять? – питає голова ТСК.– Ну тому, що вже наробили в Ковелі... тому..., – відповідає Немашкало.Роман Немашкало пояснив, що зміна місць роботи груп оповіщення, за його словами, дає позитивний результат у розшуку військовозобов’язаних.«Заходи зі зміни локацій дають позитивний результат по розшуку військовозобов'язаних. Можливо, вони їздять одними й тими ж маршрутами. Ми змінюємо час від часу групи, бо ті, які працюють в Ковельському РТЦК, є місцевими і не завжди ефективно працюють. Десь можуть мати знайомих, десь незручно, десь ще щось», – сказав Немашкало.Таким чином, працівників різних районних ТЦК можуть направляти працювати в інші населені пункти області, щоб змінювати склад груп та маршрути їхньої роботи.

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