Чому ТЦК з Ковеля мобілізує людей у Луцьку: неочікуване пояснення
Сьогодні, 17:04
Працівники Ковельського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки періодично працюють у Луцьку.
Про це під час засідання тимчасової слідчої комісії заявив очільник Волинського обласного ТЦК та СП Роман Немашкало, пише "Конкурент".
Під час засідання голова ТСК поцікавився, що саме працівники ТЦК з Ковеля роблять у Луцьку.
– А що вони в Луцьку роблять? – питає голова ТСК.
– Ну тому, що вже наробили в Ковелі... тому..., – відповідає Немашкало.
Роман Немашкало пояснив, що зміна місць роботи груп оповіщення, за його словами, дає позитивний результат у розшуку військовозобов’язаних.
«Заходи зі зміни локацій дають позитивний результат по розшуку військовозобов'язаних. Можливо, вони їздять одними й тими ж маршрутами. Ми змінюємо час від часу групи, бо ті, які працюють в Ковельському РТЦК, є місцевими і не завжди ефективно працюють. Десь можуть мати знайомих, десь незручно, десь ще щось», – сказав Немашкало.
Таким чином, працівників різних районних ТЦК можуть направляти працювати в інші населені пункти області, щоб змінювати склад груп та маршрути їхньої роботи.
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Про це під час засідання тимчасової слідчої комісії заявив очільник Волинського обласного ТЦК та СП Роман Немашкало, пише "Конкурент".
Під час засідання голова ТСК поцікавився, що саме працівники ТЦК з Ковеля роблять у Луцьку.
– А що вони в Луцьку роблять? – питає голова ТСК.
– Ну тому, що вже наробили в Ковелі... тому..., – відповідає Немашкало.
Роман Немашкало пояснив, що зміна місць роботи груп оповіщення, за його словами, дає позитивний результат у розшуку військовозобов’язаних.
«Заходи зі зміни локацій дають позитивний результат по розшуку військовозобов'язаних. Можливо, вони їздять одними й тими ж маршрутами. Ми змінюємо час від часу групи, бо ті, які працюють в Ковельському РТЦК, є місцевими і не завжди ефективно працюють. Десь можуть мати знайомих, десь незручно, десь ще щось», – сказав Немашкало.
Таким чином, працівників різних районних ТЦК можуть направляти працювати в інші населені пункти області, щоб змінювати склад груп та маршрути їхньої роботи.
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