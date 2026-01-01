Шахрайство на виплатах: на Волині лікарку оштрафували на 244 тисячі гривень





Журналісти



На лаві підсудних опинилася жителька Володимирщини, яка працює лікаркою-патологоанатомом в Іваничівській лікарні. Жінка виховує двох дітей, одна з яких має інвалідність. Саме цим статусом вона вирішила скористатися для незаконного заробітку.



Як стало відомо з матеріалів справи, наприкінці 2022 року жінка домовилася зі своєю знайомою, яка представляла дитячий центр «Маленька бджілка». Вони придумали схему: спільниця щомісяця малювала фальшиві договори, квитанції та акти про те, що центр нібито надає жінці послуги «муніципальної няні». За документами лікарка нібито платила няні від 6700 до 8000 гривень щомісяця.



Насправді ж ніякої няні не було. Проте з цими підробленими папірцями жінка щомісяця, з січня 2023-го по жовтень 2025 року, ходила в управління соцзахисту у Володимирі. Держава справно компенсувала їй витрати. Отримані гроші зловмисниці ділили між собою.



Загалом за цей час лікарка незаконно отримала від держави 243 658 гривень.



Коли правоохоронці викрили шахрайську схему, жінка повністю визнала свою провину. Вона розкаялася, допомогла слідству розкрити дії своєї спільниці (матеріали щодо неї розглядають окремо) і добровільно повернула в бюджет усі вкрадені гроші.



Враховуючи те, що жінка співпрацювала зі слідством та має на утриманні дітей, суддя затвердив угоду про визнання винуватості. За шахрайство та підробку документів суд призначив їй покарання у вигляді штрафу в розмірі 244 800 гривень.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Володимирський міський суд виніс вирок жінці, яка незаконно витягнула з державного бюджету понад 243 тисячі гривень. Вона майже три роки носила в управління соцзахисту підроблені довідки про те, що наймає няню для дитини, хоча насправді ніхто цих послуг не надавав.Журналісти БУГу проаналізували судовий вирок.На лаві підсудних опинилася жителька Володимирщини, яка працює лікаркою-патологоанатомом в Іваничівській лікарні. Жінка виховує двох дітей, одна з яких має інвалідність. Саме цим статусом вона вирішила скористатися для незаконного заробітку.Як стало відомо з матеріалів справи, наприкінці 2022 року жінка домовилася зі своєю знайомою, яка представляла дитячий центр «Маленька бджілка». Вони придумали схему: спільниця щомісяця малювала фальшиві договори, квитанції та акти про те, що центр нібито надає жінці послуги «муніципальної няні». За документами лікарка нібито платила няні від 6700 до 8000 гривень щомісяця.Насправді ж ніякої няні не було. Проте з цими підробленими папірцями жінка щомісяця, з січня 2023-го по жовтень 2025 року, ходила в управління соцзахисту у Володимирі. Держава справно компенсувала їй витрати. Отримані гроші зловмисниці ділили між собою.Загалом за цей час лікарка незаконно отримала від держави 243 658 гривень.Коли правоохоронці викрили шахрайську схему, жінка повністю визнала свою провину. Вона розкаялася, допомогла слідству розкрити дії своєї спільниці (матеріали щодо неї розглядають окремо) і добровільно повернула в бюджет усі вкрадені гроші.Враховуючи те, що жінка співпрацювала зі слідством та має на утриманні дітей, суддя затвердив угоду про визнання винуватості. За шахрайство та підробку документів суд призначив їй покарання у вигляді штрафу в розмірі 244 800 гривень.

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