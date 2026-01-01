YouTube заблокував на території України три канали «Маша та Ведмідь»
Сьогодні, 16:01
YouTube заблокував на території України три канали російського мультсеріалу «Маша та Ведмідь»: російськомовний, україномовний, англомовний.
Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.
Усі три канали зазначені в санкційному рішенні РНБО, введеному в дію Указом Президента України.
"Блокування цих каналів обмежує доступ цього контенту до українських дітей і позбавляє росію ще одного майданчика для заробітку та гібридного впливу", - йдеться у повідомленні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.
Усі три канали зазначені в санкційному рішенні РНБО, введеному в дію Указом Президента України.
"Блокування цих каналів обмежує доступ цього контенту до українських дітей і позбавляє росію ще одного майданчика для заробітку та гібридного впливу", - йдеться у повідомленні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
YouTube заблокував на території України три канали «Маша та Ведмідь»
Сьогодні, 16:01
У двох селах на Волині через сказ у лисиці ввели карантин
Сьогодні, 15:42