YouTube заблокував на території України три канали «Маша та Ведмідь»





Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.



Усі три канали зазначені в санкційному рішенні РНБО, введеному в дію Указом Президента України.



"Блокування цих каналів обмежує доступ цього контенту до українських дітей і позбавляє росію ще одного майданчика для заробітку та гібридного впливу", - йдеться у повідомленні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! YouTube заблокував на території України три канали російського мультсеріалу «Маша та Ведмідь»: російськомовний, україномовний, англомовний.Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.Усі три канали зазначені в санкційному рішенні РНБО, введеному в дію Указом Президента України."Блокування цих каналів обмежує доступ цього контенту до українських дітей і позбавляє росію ще одного майданчика для заробітку та гібридного впливу", - йдеться у повідомленні.

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