YouTube заблокував на території України три канали «Маша та Ведмідь»

YouTube заблокував на території України три канали «Маша та Ведмідь»
YouTube заблокував на території України три канали російського мультсеріалу «Маша та Ведмідь»: російськомовний, україномовний, англомовний.

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.

Усі три канали зазначені в санкційному рішенні РНБО, введеному в дію Указом Президента України.

"Блокування цих каналів обмежує доступ цього контенту до українських дітей і позбавляє росію ще одного майданчика для заробітку та гібридного впливу", - йдеться у повідомленні.

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Теги: санкції, мультик
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