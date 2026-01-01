Росіяни масовано атакували Краматорськ, серед 11 поранених — двомісячне немовля. ФОТО
Сьогодні, 14:40
Росіяни атакували Краматорськ вісім разів сьогодні, 25 серпня. За попередніми даними, окупанти застосували авіабомби. Внаслідок ударів у місті постраждали 11 людей, серед них — двомісячне немовля. Про це у вівторок, 25 серпня, заявив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.
Пошкоджено багатоповерхівки та обʼєкт інфраструктурни, заявили в ОВА.
Остаточні наслідки ударів встановлюють. На місці працюють всі відповідальні служби.
"Щонайменше 11 людей поранені внаслідок сьогоднішніх ударів по Краматорську. Серед поранених — двомісячне немовля", - повідомили у міськраді.
Зазначається, що зранку ворог вдарив по місту щонайменше 8 разів. За попередньою інформацією, використали авіабомби.
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Пошкоджено багатоповерхівки та обʼєкт інфраструктурни, заявили в ОВА.
Остаточні наслідки ударів встановлюють. На місці працюють всі відповідальні служби.
"Щонайменше 11 людей поранені внаслідок сьогоднішніх ударів по Краматорську. Серед поранених — двомісячне немовля", - повідомили у міськраді.
Зазначається, що зранку ворог вдарив по місту щонайменше 8 разів. За попередньою інформацією, використали авіабомби.
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