Розмова про Волинь закінчилася нападом: у Польщі побили трьох молодих українців

У польському Радомі 34-річний чоловік після розмови про походження та Волинську трагедію спровокував масовий напад на трьох 20-річних українців.Про це повідомляє польське видання Onet.Інцидент стався 2 серпня між 5:00 та 6:00 на вулиці Мальчевського в Радомі (Мазовецьке воєводство), однак польські ЗМІ повідомили про нього лише через кілька тижнів. За даними прокуратури, 34-річний житель Любліна. приїхав до Радома на весілля та після його закінчення почав блукати містом."На вулиці Мальчевського він зустрів трьох молодих українців. Він зав'язав з ними розмову, питав, звідки вони. Сталася суперечка. Однак йому щось не сподобалося в тому, як вони йому відповідали. Вони своєю чергою розповіли, що", – розповів у розмові з MójRadom прокуроріз місцевої районної прокуратури.Після цього чоловік покликав трьох або чотирьох молодиків, які проходили на іншому боці вулиці, та сказав їм, що це українці."На ці слова ті відреагували дуже бурхливо, і почався напад", – розповів Ольтажевський.