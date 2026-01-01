Розмова про Волинь закінчилася нападом: у Польщі побили трьох молодих українців
Сьогодні, 14:15
У польському Радомі 34-річний чоловік після розмови про походження та Волинську трагедію спровокував масовий напад на трьох 20-річних українців.
Про це повідомляє польське видання Onet.
Інцидент стався 2 серпня між 5:00 та 6:00 на вулиці Мальчевського в Радомі (Мазовецьке воєводство), однак польські ЗМІ повідомили про нього лише через кілька тижнів. За даними прокуратури, 34-річний житель Любліна Томаш Г. приїхав до Радома на весілля та після його закінчення почав блукати містом.
"На вулиці Мальчевського він зустрів трьох молодих українців. Він зав'язав з ними розмову, питав, звідки вони. Сталася суперечка. Однак йому щось не сподобалося в тому, як вони йому відповідали. Вони своєю чергою розповіли, що він хотів прочитати їм лекцію про Волинь", – розповів у розмові з MójRadom прокурор Цезарій Ольтажевський із місцевої районної прокуратури.
Після цього чоловік покликав трьох або чотирьох молодиків, які проходили на іншому боці вулиці, та сказав їм, що це українці.
"На ці слова ті відреагували дуже бурхливо, і почався напад", – розповів Ольтажевський.
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Про це повідомляє польське видання Onet.
Інцидент стався 2 серпня між 5:00 та 6:00 на вулиці Мальчевського в Радомі (Мазовецьке воєводство), однак польські ЗМІ повідомили про нього лише через кілька тижнів. За даними прокуратури, 34-річний житель Любліна Томаш Г. приїхав до Радома на весілля та після його закінчення почав блукати містом.
"На вулиці Мальчевського він зустрів трьох молодих українців. Він зав'язав з ними розмову, питав, звідки вони. Сталася суперечка. Однак йому щось не сподобалося в тому, як вони йому відповідали. Вони своєю чергою розповіли, що він хотів прочитати їм лекцію про Волинь", – розповів у розмові з MójRadom прокурор Цезарій Ольтажевський із місцевої районної прокуратури.
Після цього чоловік покликав трьох або чотирьох молодиків, які проходили на іншому боці вулиці, та сказав їм, що це українці.
"На ці слова ті відреагували дуже бурхливо, і почався напад", – розповів Ольтажевський.
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