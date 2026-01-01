Господарство на Волині планує зібрати 350 тонн малини і все відправити на експорт





Підприємство вирощує малину, суницю та ожину на площі 150 га, йдеться у сюжеті



Один із найпопулярніших сортів малини у господарстві — Мапема — добре зберігається, переносить транспортування та має приємний смак. Усю ягоду господарство відправляє на експорт. Серед основних покупців — Німеччина та Чехія. Попит на ягоду в Європі зростає, зокрема через погодні проблеми, які впливають на врожайність у країнах ЄС.



«Клімат став теплішим, спека в Європі скрізь, ранні заморозки вже також кілька років поспіль призводять до вимерзання», — розповів заступник директора з виробництва підприємства «Ягоди Волині» Андрій Козловський.



Після збору свіжу малину відправляють на заморожування, після чого формують експортні партії.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Господарство «Ягоди Волині» цього сезону планує зібрати близько 350 тонн малини, яку відправить на експорт.Підприємство вирощує малину, суницю та ожину на площі 150 га, йдеться у сюжеті «Факти ICTV» Один із найпопулярніших сортів малини у господарстві — Мапема — добре зберігається, переносить транспортування та має приємний смак. Усю ягоду господарство відправляє на експорт. Серед основних покупців — Німеччина та Чехія. Попит на ягоду в Європі зростає, зокрема через погодні проблеми, які впливають на врожайність у країнах ЄС.«Клімат став теплішим, спека в Європі скрізь, ранні заморозки вже також кілька років поспіль призводять до вимерзання», — розповів заступник директора з виробництва підприємства «Ягоди Волині»Після збору свіжу малину відправляють на заморожування, після чого формують експортні партії.

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