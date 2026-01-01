У двох селах на Волині через сказ у лисиці ввели карантин





Про це в телефонному коментарі Юрій Савчук.



«Прибігла лисиця у двір в селі, зчепилися з собакою. Собака її загриз. Собаці зробили триразове щеплення проти сказу. Також вакцинували кота і свиню в цьому домогосподарстві. Чоловік теж отримує вакцину, бо він контактував із собакою», — сказав Юрій Савчук.



Ветлікарі відібрали патологічний матеріал загиблої тварини для дослідження. Обласна державна лабораторія Держпродспоживслужби підтвердила вірусне захворювання у дикої тварини.



За домашнім псом чоловіка, зазначив керівник Володимирської райдержлікарні ветмедицини, наразі встановили ветеринарне спостереження. У подвір'ї волинянина, де перебувала дика тварина, провели дезінфекцію.



Члени надзвичайної протиепізоотичної комісії при Володимирській РДА прийняли рішення про введення карантину до 14 жовтня на території села Білопіль і загрозливій зоні села Кути. Також у цих населених пунктах розпочали проводити подвірну вакцинацію усіх домашніх тварин, що не були раніше провакциновані.



Що робити у випадку покусу дикої тварини



У Міністерстві охорони здоров'я зазначають: захворіти на сказ може людина або тварина, якщо їх укусить, подряпає або ослинить пошкоджену шкіру інфікована тварина. На сказ можуть захворіти всі ссавці, тож кажани, лисиці, собаки, коти, їжаки, білки, гризуни й інші представники фауни — потенційно можуть бути хворими на сказ. Це може бути як дика тварина, так і домашня, якщо її не вакцинували.



Для недопущення сказу серед свійських тварин власникам необхідно щороку робити щеплення всім домашнім улюбленцям, починаючи з 3-місячного віку. Для проведення щеплення тварині необхідно звернутися до лікарень ветеринарної медицини Держпродспоживслужби.



Довідково: Сказ — це вірусне захворювання, яке має найвищий рівень смертності серед усіх інфекційних хвороб для людини. Вірус сказу вражає центральну нервову систему і після появи симптомів без вчасно розпочатого лікування стає невиліковним – 100% хворих людей помирають. Пероральна імунізація – єдиний дієвий спосіб профілактичної вакцинації диких тварин проти сказу. Вакцина сприяє створенню імунітету та не викликає захворювання сказу у диких м'ясоїдних тварин, а також безпечна для інших тварин.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У селі Білопіль і загрозливій зоні села Кути Володимирського району, що на Волині, запровадили 60-денні карантинні обмеження через сказ у лисиці. Чоловік з села Білопіль отримує антирабічне лікування у Локачинській лікарні.Про це в телефонному коментарі Суспільному розповів керівник Володимирської райдержлікарні ветеринарної медицини«Прибігла лисиця у двір в селі, зчепилися з собакою. Собака її загриз. Собаці зробили триразове щеплення проти сказу. Також вакцинували кота і свиню в цьому домогосподарстві. Чоловік теж отримує вакцину, бо він контактував із собакою», — сказав Юрій Савчук.Ветлікарі відібрали патологічний матеріал загиблої тварини для дослідження. Обласна державна лабораторія Держпродспоживслужби підтвердила вірусне захворювання у дикої тварини.За домашнім псом чоловіка, зазначив керівник Володимирської райдержлікарні ветмедицини, наразі встановили ветеринарне спостереження. У подвір'ї волинянина, де перебувала дика тварина, провели дезінфекцію.Члени надзвичайної протиепізоотичної комісії при Володимирській РДА прийняли рішення про введення карантину до 14 жовтня на території села Білопіль і загрозливій зоні села Кути. Також у цих населених пунктах розпочали проводити подвірну вакцинацію усіх домашніх тварин, що не були раніше провакциновані.У Міністерстві охорони здоров'я зазначають: захворіти на сказ може людина або тварина, якщо їх укусить, подряпає або ослинить пошкоджену шкіру інфікована тварина. На сказ можуть захворіти всі ссавці, тож кажани, лисиці, собаки, коти, їжаки, білки, гризуни й інші представники фауни — потенційно можуть бути хворими на сказ. Це може бути як дика тварина, так і домашня, якщо її не вакцинували.Для недопущення сказу серед свійських тварин власникам необхідно щороку робити щеплення всім домашнім улюбленцям, починаючи з 3-місячного віку. Для проведення щеплення тварині необхідно звернутися до лікарень ветеринарної медицини Держпродспоживслужби.Сказ — це вірусне захворювання, яке має найвищий рівень смертності серед усіх інфекційних хвороб для людини. Вірус сказу вражає центральну нервову систему і після появи симптомів без вчасно розпочатого лікування стає невиліковним – 100% хворих людей помирають. Пероральна імунізація – єдиний дієвий спосіб профілактичної вакцинації диких тварин проти сказу. Вакцина сприяє створенню імунітету та не викликає захворювання сказу у диких м'ясоїдних тварин, а також безпечна для інших тварин.

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