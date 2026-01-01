У Луцьку жінка зі спільником побили та пограбували військовослужбовця
Сьогодні, 13:45
У Луцьку жінка разом зі спільником напала на військовослужбовця, з яким перед цим познайомилася та домовилася зустрітися в парку. Зловмисники побили чоловіка та забрали його гроші й банківську картку.
Про це повідомили у поліції Волині.
24 серпня до правоохоронців звернувся 46-річний військовослужбовець, який нині перебуває на лікуванні в одному з медичних закладів. Він повідомив, що його побили та пограбували.
За попередніми даними, чоловік познайомився з жінкою та домовився зустрітися з нею в парку. Під час зустрічі вона помітила, що військовий має при собі значну суму грошей.
Після цього жінка разом зі спільником напала на чоловіка. Вони завдали йому тілесних ушкоджень, забрали близько 10 тисяч гривень, 100 євро та банківську картку, після чого втекли.
Потерпілого з травмами доставили до лікарні.
Поліцейські одразу розпочали пошуки нападників. Оперативники Луцького районного управління поліції спільно зі спеціалістами відділу кримінального аналізу встановили осіб, причетних до пограбування, та їхнє місце перебування.
30-річного чоловіка та жінку затримали у Торчині в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.
Наразі слідчі вирішують питання щодо повідомлення затриманим про підозру за статтею 186 Кримінального кодексу України — грабіж. Надалі суд має обрати їм запобіжний захід.
Триває досудове розслідування.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили у поліції Волині.
24 серпня до правоохоронців звернувся 46-річний військовослужбовець, який нині перебуває на лікуванні в одному з медичних закладів. Він повідомив, що його побили та пограбували.
За попередніми даними, чоловік познайомився з жінкою та домовився зустрітися з нею в парку. Під час зустрічі вона помітила, що військовий має при собі значну суму грошей.
Після цього жінка разом зі спільником напала на чоловіка. Вони завдали йому тілесних ушкоджень, забрали близько 10 тисяч гривень, 100 євро та банківську картку, після чого втекли.
Потерпілого з травмами доставили до лікарні.
Поліцейські одразу розпочали пошуки нападників. Оперативники Луцького районного управління поліції спільно зі спеціалістами відділу кримінального аналізу встановили осіб, причетних до пограбування, та їхнє місце перебування.
30-річного чоловіка та жінку затримали у Торчині в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.
Наразі слідчі вирішують питання щодо повідомлення затриманим про підозру за статтею 186 Кримінального кодексу України — грабіж. Надалі суд має обрати їм запобіжний захід.
Триває досудове розслідування.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
У Луцьку жінка зі спільником побили та пограбували військовослужбовця
Сьогодні, 13:45