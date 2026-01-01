У Луцьку жінка зі спільником побили та пограбували військовослужбовця

У Луцьку жінка разом зі спільником напала на військовослужбовця, з яким перед цим познайомилася та домовилася зустрітися в парку. Зловмисники побили чоловіка та забрали його гроші й банківську картку.Про це повідомили у поліції Волині.24 серпня до правоохоронців звернувся 46-річний військовослужбовець, який нині перебуває на лікуванні в одному з медичних закладів. Він повідомив, що його побили та пограбували.За попередніми даними, чоловік познайомився з жінкою та домовився зустрітися з нею в парку. Під час зустрічі вона помітила, що військовий має при собі значну суму грошей.Після цього жінка разом зі спільником напала на чоловіка. Вонита банківську картку, після чого втекли.Потерпілого з травмами доставили до лікарні.Поліцейські одразу розпочали пошуки нападників. Оперативники Луцького районного управління поліції спільно зі спеціалістами відділу кримінального аналізу встановили осіб, причетних до пограбування, та їхнє місце перебування.30-річного чоловіка та жінку затримали у Торчині в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.Наразі слідчі вирішують питання щодо повідомлення затриманим про підозру за статтею 186 Кримінального кодексу України — грабіж. Надалі суд має обрати їм запобіжний захід.Триває досудове розслідування.