BCOSI від Kleral System: догляд за ослабленим волоссям і робота з об’ємом





Компанія працює з 1968 року, виробництво розташоване в Монкальєрі поблизу Турина, а продукція постачається більш ніж у вісімдесят країн. Такий масштаб пояснює, чому серії марки дробляться на вузькі підкатегорії: різні ринки приносять різні запити, і формули доводиться розводити.



Що всередині серії

BCOSI розділена на кілька напрямів, і кожен має власний шампунь як базовий продукт.



Recovery Damage відповідає за відновлення пошкодженого волосся — типовий вибір після освітлення чи довгого періоду гарячих укладань. Energy Boost працює з проблемою випадіння: шампунь цього напряму розрахований на курсове застосування, коли клієнт скаржиться на втрату густоти. Volume Expert створений для об’єму та легкості: він орієнтований на тонке волосся, яке швидко втрачає форму до середини дня.



Окремо стоїть Golden Glow — літній напрям із захистом від сонця, куди входить, зокрема, маска after sun. Ця частина серії закриває сезонну задачу, яку салон інакше змушений вирішувати сторонніми брендами.



Чому об’єм — це не про густоту

Тут корисно розвести два поняття, які клієнти постійно плутають.



Густота — це кількість волосин на квадратному сантиметрі шкіри голови. Вона задана генетично й змінюється повільно: під впливом гормонів, дефіцитів, стресу, віку. Косметичний засіб на неї безпосередньо не впливає.



Об’єм — це те, як волосся поводиться в просторі. Він залежить від діаметра волосини, її здатності триматися відділено від сусідніх і від того, наскільки коріння піднято. Ось на це шампунь та стайлінг впливають цілком реально.



Продукти для об’єму працюють переважно двома шляхами. Перший — полімерна плівка, яка потовщує волосину й додає їй жорсткості. Другий — відсутність важких ліпідів у формулі, щоб нічого не притискало коріння. Тому серія для об’єму зазвичай легша на дотик і промивається ретельніше.



Практичний висновок для майстра простий: обіцяти клієнтці більше волосся від шампуню не варто. Обіцяти помітно пишнішу форму й довший тримкий об’єм — цілком чесно.



Випадіння: де межа косметики

Найделікатніша частина серії — напрям проти випадіння. Тут потрібна чесність, бо галузь традиційно перебирає з обіцянками.



Косметичний догляд працює зі шкірою голови й фолікулярним оточенням: покращує мікроциркуляцію, знімає надлишок себуму, зменшує запальні прояви, створює умови, за яких волосина проходить свій цикл без зайвих перешкод. Це реальний, але допоміжний ефект.



Водночас випадіння має медичні причини: андрогенна алопеція, залізодефіцит, порушення роботи щитоподібної залози, наслідки перенесених хвороб, стан після пологів. Жоден шампунь із цим не впорається. Коли клієнт скаржиться на різку втрату волосся протягом кількох тижнів, професійна позиція майстра — порадити звернутися до трихолога чи дерматолога, а не продати курс.



Такий підхід зберігає репутацію салону значно надійніше за агресивний продаж.



Як серія працює в потоці салону

BCOSI зручна саме структурою. Майстер тримає на полиці кілька шампунів однієї серії й підбирає базу під конкретного клієнта, залишаючи спільну логіку догляду. Це спрощує закупівлю та навчання персоналу: колористи працюють в одній системі й не плутаються в текстурах.



Типовий сценарій виглядає так. Клієнтка з тонким волоссям і скаргою на швидке забруднення отримує шампунь для об’єму й легкий догляд лише на довжину. Клієнтка після літа на морі — літній напрям із захистом і відновлювальний догляд. Клієнтка після невдалого освітлення — відновлювальний напрям, а вже далі, за потреби, окрема робота з реконструкцією.



Сезонність, яку легко недооцінити

Стан волосся змінюється двічі на рік передбачувано. Влітку додається ультрафіолет, солона вода й хлор: кутикула піднімається, колір вигоряє, кінчики стають жорсткими. Восени вмикається опалення, повітря пересихає, з’являється статика й ламкість.



Салон, який планує закупівлю з урахуванням цих циклів, працює спокійніше. Літній напрям із сонцезахистом закуповують у травні, а не в серпні, коли клієнтки вже повернулися з відпустки з вигорілим волоссям. Відновлювальні формати логічно посилювати восени.



Домашній етап, без якого курс не працює

Курсові напрями догляду мають одну особливість: вони розраховані на регулярність. Салонна процедура раз на місяць без домашньої підтримки дає нестійкий результат, і клієнт списує це на марку.



Тут майстру доводиться виконувати роботу, якої не вчать у коледжі, — пояснювати режим. Скільки разів на тиждень мити голову, скільки витримувати засіб, чи потрібно чергувати шампуні, коли очікувати перших змін. Розмова займає три хвилини й економить місяць непорозумінь.



Другий момент — реалістичні строки. Волосина росте приблизно на сантиметр за місяць, а цикл її життя вимірюється роками. Тому будь-яка робота з коренем оцінюється не за тиждень і не за два: перші висновки має сенс робити через два-три місяці регулярного застосування. Клієнт, якого попередили заздалегідь, не кидає курс на половині.



Третій момент технічний. Шампунь для шкіри голови наносять саме на шкіру й масажують, а не розподіляють по довжині. Довжина очищується вже під час змивання. Ця дрібниця вирішує половину скарг на те, що засіб пересушує кінчики.



Де замовити серію BCOSI

Продукцію Kleral System в Україні представляє інтернет-магазин Chernomor Cosmetics — офіційний представник європейських виробників професійної косметики для волосся з двадцятисемирічним досвідом.



Каталог охоплює одинадцять європейських брендів: Erayba (Іспанія), Abril et Nature (Іспанія), Coiffance (Франція), Eugene Perma (Франція), Lothmann (Франція), Kleral System (Італія), Lovien (Італія), Gamma Più (Італія), Glynt (Німеччина), Graham Hill (Німеччина), Artisto Elea (Болгарія). Асортимент покриває колористику, догляд, стайлінг та чоловічий сегмент.



Постійні покупці працюють за програмою лояльності з персональними умовами. Щомісяця онлайн-магазин проводить безкоштовні вебінари у Zoom з українськими технологами: діагностика стану волосся, підбір догляду, розбір складних випадків із практики. Долучитися може будь-який майстер.



Замовлення оформлюють на сайті chernomor-cosmetics.ua з доставкою по всій Україні.



chernomor-cosmetics.ua



Догляд, підібраний під стан, а не під обіцянку.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Серед серій італійської марки Kleral System є одна з найширшою внутрішньою структурою — BCOSI. Її будували не навколо однієї сировини, а навколо переліку станів, з якими салон стикається щодня: пошкоджена довжина, ослаблене коріння, брак об’єму, волосся після літа.Компанія працює з 1968 року, виробництво розташоване в Монкальєрі поблизу Турина, а продукція постачається більш ніж у вісімдесят країн. Такий масштаб пояснює, чому серії марки дробляться на вузькі підкатегорії: різні ринки приносять різні запити, і формули доводиться розводити.BCOSI розділена на кілька напрямів, і кожен має власний шампунь як базовий продукт.Recovery Damage відповідає за відновлення пошкодженого волосся — типовий вибір після освітлення чи довгого періоду гарячих укладань. Energy Boost працює з проблемою випадіння: шампунь цього напряму розрахований на курсове застосування, коли клієнт скаржиться на втрату густоти. Volume Expert створений для об’єму та легкості: він орієнтований на тонке волосся, яке швидко втрачає форму до середини дня.Окремо стоїть Golden Glow — літній напрям із захистом від сонця, куди входить, зокрема, маска after sun. Ця частина серії закриває сезонну задачу, яку салон інакше змушений вирішувати сторонніми брендами.Тут корисно розвести два поняття, які клієнти постійно плутають.Густота — це кількість волосин на квадратному сантиметрі шкіри голови. Вона задана генетично й змінюється повільно: під впливом гормонів, дефіцитів, стресу, віку. Косметичний засіб на неї безпосередньо не впливає.Об’єм — це те, як волосся поводиться в просторі. Він залежить від діаметра волосини, її здатності триматися відділено від сусідніх і від того, наскільки коріння піднято. Ось на це шампунь та стайлінг впливають цілком реально.Продукти для об’єму працюють переважно двома шляхами. Перший — полімерна плівка, яка потовщує волосину й додає їй жорсткості. Другий — відсутність важких ліпідів у формулі, щоб нічого не притискало коріння. Тому серія для об’єму зазвичай легша на дотик і промивається ретельніше.Практичний висновок для майстра простий: обіцяти клієнтці більше волосся від шампуню не варто. Обіцяти помітно пишнішу форму й довший тримкий об’єм — цілком чесно.Найделікатніша частина серії — напрям проти випадіння. Тут потрібна чесність, бо галузь традиційно перебирає з обіцянками.Косметичний догляд працює зі шкірою голови й фолікулярним оточенням: покращує мікроциркуляцію, знімає надлишок себуму, зменшує запальні прояви, створює умови, за яких волосина проходить свій цикл без зайвих перешкод. Це реальний, але допоміжний ефект.Водночас випадіння має медичні причини: андрогенна алопеція, залізодефіцит, порушення роботи щитоподібної залози, наслідки перенесених хвороб, стан після пологів. Жоден шампунь із цим не впорається. Коли клієнт скаржиться на різку втрату волосся протягом кількох тижнів, професійна позиція майстра — порадити звернутися до трихолога чи дерматолога, а не продати курс.Такий підхід зберігає репутацію салону значно надійніше за агресивний продаж.BCOSI зручна саме структурою. Майстер тримає на полиці кілька шампунів однієї серії й підбирає базу під конкретного клієнта, залишаючи спільну логіку догляду. Це спрощує закупівлю та навчання персоналу: колористи працюють в одній системі й не плутаються в текстурах.Типовий сценарій виглядає так. Клієнтка з тонким волоссям і скаргою на швидке забруднення отримує шампунь для об’єму й легкий догляд лише на довжину. Клієнтка після літа на морі — літній напрям із захистом і відновлювальний догляд. Клієнтка після невдалого освітлення — відновлювальний напрям, а вже далі, за потреби, окрема робота з реконструкцією.Стан волосся змінюється двічі на рік передбачувано. Влітку додається ультрафіолет, солона вода й хлор: кутикула піднімається, колір вигоряє, кінчики стають жорсткими. Восени вмикається опалення, повітря пересихає, з’являється статика й ламкість.Салон, який планує закупівлю з урахуванням цих циклів, працює спокійніше. Літній напрям із сонцезахистом закуповують у травні, а не в серпні, коли клієнтки вже повернулися з відпустки з вигорілим волоссям. Відновлювальні формати логічно посилювати восени.Курсові напрями догляду мають одну особливість: вони розраховані на регулярність. Салонна процедура раз на місяць без домашньої підтримки дає нестійкий результат, і клієнт списує це на марку.Тут майстру доводиться виконувати роботу, якої не вчать у коледжі, — пояснювати режим. Скільки разів на тиждень мити голову, скільки витримувати засіб, чи потрібно чергувати шампуні, коли очікувати перших змін. Розмова займає три хвилини й економить місяць непорозумінь.Другий момент — реалістичні строки. Волосина росте приблизно на сантиметр за місяць, а цикл її життя вимірюється роками. Тому будь-яка робота з коренем оцінюється не за тиждень і не за два: перші висновки має сенс робити через два-три місяці регулярного застосування. Клієнт, якого попередили заздалегідь, не кидає курс на половині.Третій момент технічний. Шампунь для шкіри голови наносять саме на шкіру й масажують, а не розподіляють по довжині. Довжина очищується вже під час змивання. Ця дрібниця вирішує половину скарг на те, що засіб пересушує кінчики.Продукцію Kleral System в Україні представляє інтернет-магазин Chernomor Cosmetics — офіційний представник європейських виробників професійної косметики для волосся з двадцятисемирічним досвідом.Каталог охоплює одинадцять європейських брендів: Erayba (Іспанія), Abril et Nature (Іспанія), Coiffance (Франція), Eugene Perma (Франція), Lothmann (Франція), Kleral System (Італія), Lovien (Італія), Gamma Più (Італія), Glynt (Німеччина), Graham Hill (Німеччина), Artisto Elea (Болгарія). Асортимент покриває колористику, догляд, стайлінг та чоловічий сегмент.Постійні покупці працюють за програмою лояльності з персональними умовами. Щомісяця онлайн-магазин проводить безкоштовні вебінари у Zoom з українськими технологами: діагностика стану волосся, підбір догляду, розбір складних випадків із практики. Долучитися може будь-який майстер.Замовлення оформлюють на сайті chernomor-cosmetics.ua з доставкою по всій Україні.

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