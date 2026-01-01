У лікарні під час реабілітації помер захисник із Рожищенської громади Олексій Калюх

У лікарні під час реабілітації помер захисник із Рожищенської громади Олексій Калюх
У лікарні під час реабілітації після отриманого на війні поранення помер захисник України з Рожищенської громади Олексій Калюх.

Про це повідомила Рожищенська міська рада.

Олексій Калюх Володимирович народився у 1970 році. 25 серпня 2026 року військовослужбовець помер у лікарні під час реабілітації після поранення, отриманого під час захисту України. Йому було 56 років.

Захисник проходив військову службу у складі 14-ї окремої механізованої бригади.

У Рожищенській громаді оголосили триденний траур за померлим воїном — із 25 по 27 серпня включно, а також у день його поховання. У цей період на будівлях органів влади, підприємств, установ та організацій приспустять Державні Прапори України.

Про дату, час зустрічі тіла захисника та чин похорону у міській раді повідомлять додатково.

«Рожищенська міська рада висловлює щирі співчуття рідним і близьким Олексія Калюха. У цей важкий час громада розділяє біль родини та схиляє голову у скорботі», — йдеться у повідомленні.

Вічна пам’ять і шана захиснику України.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Вимагав $30 тисяч хабаря: експосадовцю Луцькради Віталію Стрільчуку призначили штраф
Андрій Разумовський очолив Луцьку міську раду
У Луцьку депутат селищної ради покусав патрульного під час оформлення ПДР
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Луцького адвоката Олександра Пацюка, якого викрили на $3500 хабаря, оштрафували
Сьогодні, 12:25
У лікарні під час реабілітації помер захисник із Рожищенської громади Олексій Калюх
Сьогодні, 11:55
У Боратинській громаді встановили рекорд України, розгорнувши прапор площею понад 6 тисяч квадратних метрів
Сьогодні, 11:30
П’яний водій врізався в дерево на Ковельщині: травмувалася 16-річна дівчина
Сьогодні, 11:05
Ексзаступницю голови Офісу президента Мудру взяли під варту
Сьогодні, 10:40
Медіа
відео
1/8