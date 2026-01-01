У лікарні під час реабілітації помер захисник із Рожищенської громади Олексій Калюх
Сьогодні, 11:55
У лікарні під час реабілітації після отриманого на війні поранення помер захисник України з Рожищенської громади Олексій Калюх.
Про це повідомила Рожищенська міська рада.
Олексій Калюх Володимирович народився у 1970 році. 25 серпня 2026 року військовослужбовець помер у лікарні під час реабілітації після поранення, отриманого під час захисту України. Йому було 56 років.
Захисник проходив військову службу у складі 14-ї окремої механізованої бригади.
У Рожищенській громаді оголосили триденний траур за померлим воїном — із 25 по 27 серпня включно, а також у день його поховання. У цей період на будівлях органів влади, підприємств, установ та організацій приспустять Державні Прапори України.
Про дату, час зустрічі тіла захисника та чин похорону у міській раді повідомлять додатково.
«Рожищенська міська рада висловлює щирі співчуття рідним і близьким Олексія Калюха. У цей важкий час громада розділяє біль родини та схиляє голову у скорботі», — йдеться у повідомленні.
Вічна пам’ять і шана захиснику України.
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Про це повідомила Рожищенська міська рада.
Олексій Калюх Володимирович народився у 1970 році. 25 серпня 2026 року військовослужбовець помер у лікарні під час реабілітації після поранення, отриманого під час захисту України. Йому було 56 років.
Захисник проходив військову службу у складі 14-ї окремої механізованої бригади.
У Рожищенській громаді оголосили триденний траур за померлим воїном — із 25 по 27 серпня включно, а також у день його поховання. У цей період на будівлях органів влади, підприємств, установ та організацій приспустять Державні Прапори України.
Про дату, час зустрічі тіла захисника та чин похорону у міській раді повідомлять додатково.
«Рожищенська міська рада висловлює щирі співчуття рідним і близьким Олексія Калюха. У цей важкий час громада розділяє біль родини та схиляє голову у скорботі», — йдеться у повідомленні.
Вічна пам’ять і шана захиснику України.
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