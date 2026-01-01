У лікарні під час реабілітації помер захисник із Рожищенської громади Олексій Калюх

У лікарні під час реабілітації після отриманого на війні поранення помер захисник України з Рожищенської громадиПро це повідомила Рожищенська міська рада.Олексій Калюх Володимирович народився у 1970 році. 25 серпня 2026 року військовослужбовець помер у лікарні під час реабілітації після поранення, отриманого під час захисту України. Йому було 56 років.Захисник проходив військову службу у складі 14-ї окремої механізованої бригади.У Рожищенській громаді оголосили триденний траур за померлим воїном — із 25 по 27 серпня включно, а також у день його поховання. У цей період на будівлях органів влади, підприємств, установ та організацій приспустять Державні Прапори України.Про дату, час зустрічі тіла захисника та чин похорону у міській раді повідомлять додатково.«Рожищенська міська рада висловлює щирі співчуття рідним і близьким Олексія Калюха. У цей важкий час громада розділяє біль родини та схиляє голову у скорботі», — йдеться у повідомленні.Вічна пам’ять і шана захиснику України.