Луцького адвоката Олександра Пацюка, якого викрили на $3500 хабаря, оштрафували

Олександра Пацюка за зловживання впливом. Захисника



Про це йдеться у вироку Луцького міськрайонного суду від 19 серпня 2026 року,



За матеріалами справи, 25 травня цього року в селі Прилуцьке Луцького району адвокат Олександр Пацюк запропонував громадянці заплатити йому 3,5 тис доларів за те, що він допоможе пом’якшити запобіжний захід та покарання для обвинуваченого в наркозлочині її сина. Йшлося про незаконний обіг наркотиків.



Адвокат обіцяв вплинути на представників поліції, прокуратури та суду. Зокрема, на те, щоб обвинуваченому обрали запобіжний захід, не пов’язаний із триманням під вартою та в подальшому змінили кваліфікацію дій на менш тяжку статтю Кримінального кодексу України. Посадовець також пообіцяв домогтися того, щоб синові жінки встановили статус наркозалежного в Центрі терапії залежностей комунального підприємства «Волинська обласна психіатрична лікарня м. Луцька» та поставили його на відповідний облік.





3 червня 2026 року Олександр Пацюк отримав першу частину обіцяної суми – 500 доларів – поблизу торгового центру «Слон» в Луцьку. Наступного дня, 4 червня, він отримав решту хабаря – 3 тис доларів – поблизу будинку на проспекті Відродження. З судових документів відомо, що другий «транш» жінка давала імітаційними купюрами.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Луцький міськрайонний суд покарав адвокатаза зловживання впливом. Захисника викрили на одержанні 3,5 тисячі доларів, за які він мав допомогти обвинуваченому у наркозлочині, вплинувши на правоохоронців . Оскільки адвокат визнав свою вину й уклав угоду про визнання винуватості, позбавлення волі йому замінили штрафом. Крім того, чоловік переказав крупну суму на підтримку Сил оборони та для волинських спецпризначенців.Про це йдеться у вироку Луцького міськрайонного суду від 19 серпня 2026 року, пише Сила Правди.За матеріалами справи, 25 травня цього року в селі Прилуцьке Луцького району адвокат Олександр Пацюк запропонував громадянці заплатити йому 3,5 тис доларів за те, що він допоможе пом’якшити запобіжний захід та покарання для обвинуваченого в наркозлочині її сина. Йшлося про незаконний обіг наркотиків.Адвокат обіцяв вплинути на представників поліції, прокуратури та суду. Зокрема, на те, щоб обвинуваченому обрали запобіжний захід, не пов’язаний із триманням під вартою та в подальшому змінили кваліфікацію дій на менш тяжку статтю Кримінального кодексу України. Посадовець також пообіцяв домогтися того, щоб синові жінки встановили статус наркозалежного в Центрі терапії залежностей комунального підприємства «Волинська обласна психіатрична лікарня м. Луцька» та поставили його на відповідний облік.3 червня 2026 року Олександр Пацюк отримав першу частину обіцяної суми – 500 доларів – поблизу торгового центру «Слон» в Луцьку. Наступного дня, 4 червня, він отримав решту хабаря – 3 тис доларів – поблизу будинку на проспекті Відродження. З судових документів відомо, що другий «транш» жінка давала імітаційними купюрами.

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