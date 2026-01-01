У Боратинській громаді встановили рекорд України, розгорнувши прапор площею понад 6 тисяч квадратних метрів

6 036,28 квадратного метра.



Про це повідомили на сторінці Боратинської громади.



Рекорд встановили під час фестивалю ДНК Fest. До розгортання прапора долучилися близько двох тисяч людей.



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Площа полотнища має символічне значення. 6 036,28 м² відповідає площі України у зменшеному масштабі, адже територія нашої держави у міжнародно визнаних кордонах становить 603 628 км².



У громаді зазначили, що встановлення рекорду стало своєрідним випробуванням на єдність. Через сильні пориви вітру величезне полотнище було непросто втримати, однак учасникам вдалося спільними зусиллями розгорнути та утримати прапор.



Досягнення Боратинської громади офіційно зареєстрували Книгою рекордів України як рекорд України.



Нагадаємо, у День Незалежності України



Організатори подякували всім, хто долучився до встановлення рекорду, а також комунальним службам, працівникам установ громади, волонтерам, організаторам та всім, хто допомагав із підготовкою і технічним забезпеченням заходу.



«Ми не просто розгорнули рекордний Державний Прапор України — ми разом тримали Україну. І ми її втримали», — зазначили у Боратинській громаді.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Боратинській громаді встановили рекорд України — 23 серпня, у День Державного Прапора України, тут розгорнули найбільше жовто-блакитне полотнище площеюПро це повідомили на сторінці Боратинської громади.Рекорд встановили під час фестивалю. До розгортання прапора долучилися близько двох тисяч людей.Площа полотнища має символічне значення. 6 036,28 м² відповідає площі України у зменшеному масштабі, адже територія нашої держави у міжнародно визнаних кордонах становить 603 628 км².У громаді зазначили, що встановлення рекорду стало своєрідним випробуванням на єдність. Через сильні пориви вітру величезне полотнище було непросто втримати, однак учасникам вдалося спільними зусиллями розгорнути та утримати прапор.Досягнення Боратинської громадиНагадаємо, у День Незалежності України військовослужбовці та ветерани Боратинської громади записали відеопривітання для жителів громади та всіх волинян.Організатори подякували всім, хто долучився до встановлення рекорду, а також комунальним службам, працівникам установ громади, волонтерам, організаторам та всім, хто допомагав із підготовкою і технічним забезпеченням заходу.«Ми не просто розгорнули рекордний Державний Прапор України — ми разом тримали Україну. І ми її втримали», — зазначили у Боратинській громаді.

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