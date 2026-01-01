Ексзаступницю голови Офісу президента Мудру взяли під варту

Ірини Мудрої, яка



Прокурор просив для підозрюваної взяття під варту із заставою розміром 150 мільйонів гривень. Сторона захисту виступала проти клопотання прокурора й просила запобіжний захід у вигляді особистих зобовʼязань.



Водночас прокурор пояснював, що у справі Мудрої існують ризики, зокрема того, що вона буде переховуватися й може знищити документи. Під час засідання він також зачитав уривки із її розмов з іншим фігурантом справи, Максимом Микитасем, із якими вони обговорювали прагнення «почистити» телефон.



Тим часом двоє людей висловили готовність узяти Мудру на поруки: перший — це головний рабин Києва Бінʼямін Йонатан Маркович, а другий — військовослужбовець, на ім’я Сергій.



О 23:30 24 серпня два з трьох адвокатів Ірини Мудрої завершили свої виступи. Засідання продовжили о 8-й ранку 25 серпня й розпочали з виступу третього адвоката.



Сама Мудра також узяла слово. Спершу вона перерахувала свої досягнення на державній службі. Також запевнила, що не збирається тікати, й аргументувала це тим, що 14 серпня останній раз перетнула кордон, і тоді, за її словами, уже знала про розслідування НАБУ.



Мудра також заперечила, що отримувала від Максима Микитася 4 мільйони доларів — «ні готівкою, ні на банківський рахунок, ні в будь-якій іншій формі».



За її словами, у матеріалах справи немає доказів фактичного передання цих коштів, а «лише слова іншої людини». Мудра каже, що Микитась був близькою для неї людиною, однак з'ясувалося, що тривалий час він записував їхні розмови.



Зрештою, суд вирішив відправити Ірину Мудру під варту на 60 діб із правом внесення застави розміром 20 мільйонів гривень.

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