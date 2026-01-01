Субсидія на дрова та газ у 2026 році: хто може отримати до 19,4 тисячі гривень

внутрішньо переміщеним особам,

мешканцям прифронтових та деокупованих територій,

багатодітним сім’ям, одиноким пенсіонерам та людям з інвалідністю.

Які суми виплачуватимуть у 2026 році

Стандартна субсидія на дрова – до 9205 гривень (сума покриває вартість 2 тонн палива за встановленими нормативами). Для прифронтових зон – до 19400 гривень.

На скраплений газ у балонах – від 920 гривень (для 1-2 осіб у домогосподарстві) до 1841 грн (якщо проживає 5 і більше осіб).

Як оформити виплату

В Україні вже можна оформити житлову субсидію на придбання дров та скрапленого газу на опалювальний сезон 2026–2027 років.Важливий нюанс цього року – допомога не подовжується автоматично. У Пенсійному фонді України радять подавати заяви вже зараз і не відкладати справу до осені. Причина проста – через сезонний попит ціни на дрова традиційно зростуть, а терміни доставки можуть суттєво розтягнутися.Держава готова підтримати родини, чиїх доходів не вистачає на самостійну підготовку до зими. Умова полягає в тому, що житло заявника має опалюватися виключно піччю. Якщо в будинку є газове, електричне або централізоване опалення, ця субсидія не призначається.Гроші виплачуються один раз на весь сезон на банківську картку. Розмір виплати залежить від місця проживання та потреб.Для оформлення знадобиться стандартний пакет документів: паспорт, ідентифікаційний код, заява з декларацією про доходи, банківський рахунок (IBAN) та головне – документ, що підтверджує наявність саме пічного опалення.Подати заявку можна через портал «Дія» або електронний кабінет ПФУ. Також можна звернувшись до найближчого ЦНАПу, сервісного центру ПФУ чи органів місцевої влади.