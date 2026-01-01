Підполковник з Волині Роман Остапчук отримав орден Богдана Хмельницького І ступеня
Сьогодні, 09:05
Військовослужбовець із Волині, підполковник та командир 1-го механізованого батальйону 100-ї окремої механізованої бригади Роман Остапчук отримав високу державну нагороду — орден Богдана Хмельницького І ступеня.
Про це повідомила народна депутатка України Ірина Констанкевич.
Нагороду волинянину особисто вручив Президент України Володимир Зеленський.
Роман Остапчук — житель Каменя-Каширського. Він бере участь у захисті України з 2014 року.
В одному з інтерв’ю військовий розповідав, що ще після першого потрапляння у зону бойових дій у 2014 році, оцінюючи ситуацію як історик, прогнозував тривалу війну.
«Як комбатові мені хочеться, аби кожен мій боєць живим повернувся на Волинь. Вони ж — наші люди — зміцнюють і віру в Перемогу», — зазначав Роман Остапчук.
Ірина Констанкевич привітала волинянина з нагородою та подякувала йому за службу, мужність і захист України.
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Про це повідомила народна депутатка України Ірина Констанкевич.
Нагороду волинянину особисто вручив Президент України Володимир Зеленський.
Роман Остапчук — житель Каменя-Каширського. Він бере участь у захисті України з 2014 року.
В одному з інтерв’ю військовий розповідав, що ще після першого потрапляння у зону бойових дій у 2014 році, оцінюючи ситуацію як історик, прогнозував тривалу війну.
«Як комбатові мені хочеться, аби кожен мій боєць живим повернувся на Волинь. Вони ж — наші люди — зміцнюють і віру в Перемогу», — зазначав Роман Остапчук.
Ірина Констанкевич привітала волинянина з нагородою та подякувала йому за службу, мужність і захист України.
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