Підполковник з Волині Роман Остапчук отримав орден Богдана Хмельницького І ступеня

Військовослужбовець із Волині, підполковник та командир 1-го механізованого батальйону 100-ї окремої механізованої бригадиотримав високу державну нагороду — орден Богдана Хмельницького І ступеня.Про це повідомила народна депутатка УкраїниНагороду волинянину особисто вручив Президент України Володимир Зеленський.Роман Остапчук — житель Каменя-Каширського. Він бере участь у захисті України з 2014 року.В одному з інтерв’ю військовий розповідав, що ще після першого потрапляння у зону бойових дій у 2014 році, оцінюючи ситуацію як історик, прогнозував тривалу війну.«Як комбатові мені хочеться, аби кожен мій боєць живим повернувся на Волинь. Вони ж — наші люди — зміцнюють і віру в Перемогу», — зазначав Роман Остапчук.Ірина Констанкевич привітала волинянина з нагородою та подякувала йому за службу, мужність і захист України.