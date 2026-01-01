Від білого до червоного: скільки коштує перець на прилавках Луцька

Від білого до червоного: скільки коштує перець на прилавках Луцька
Луцька продають солодкий перець різних кольорів та форм. Ціна овочів залежить від сорту, розміру та кольору.

Журналісти ВСН побували на Центральному ринку Луцька та дізналися, скільки нині коштує кілограм солодкого перцю.

Найдешевше можна придбати білий перець — за 55–60 гривень за кілограм. Довгі плоди або перець сорту «Білозірка» коштують близько 65 гривень за кілограм. Жовтий перець продають приблизно по 70 гривень за кілограм. Водночас ціна на червоний залежить від конкретного прилавка — його можна знайти за 60, 80 або 85 гривень за кілограм.

На прилавках представлені плоди різної форми та розміру. Частину перцю покупці беруть для салатів і щоденного споживання, а наприкінці літа овоч активно використовують і для домашніх заготовок.

«Цього року перець непоганий, виріс добре. Люди вже потрохи беруть на закрутки, питаються чи буде добрий, бо пора така — кінець літа».

Ціни на луцькому ринку нині помітно нижчі за середні магазинні: для порівняння, середня ціна жовтого болгарського перцю в українських магазинах 21 серпня становила близько 178 гривень за кілограм.

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Теги: продукти, ринок, ціна
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