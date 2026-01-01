У Луцьку планують нову закупівлю тролейбусів: що відомо





Про це стало відомо під час засідання постійної комісії Луцької міської ради, передає



Під час обговорення програми розвитку громадського транспорту депутати запитали, що відбувається з тролейбусами, які Луцьк уже отримав, та як просувається нова закупівля.



Як розповів директор департаменту економічної політики Луцької міської ради Борис Смаль, останню партію тролейбусів у межах попереднього проєкту місто отримало ще у 2022 році. Вони продовжують працювати, однак окремі запчастини періодично виходять з ладу.



«Вони не є неякісні. В них виходять з ладу запчастини. Частина з них — на гарантійному обслуговуванні, але трапилось так, що виробник у 2024 році збанкрутував. Тобто виробника, який мав надавати гарантійні послуги, його немає. Тролейбуси всі їздять, але найчастіше ламається кондиціонер», — зазначив Борис Смаль.



Через банкрутство виробника місто змушене самостійно оплачувати ремонт несправностей. Після цього Луцька громада може намагатися вирішити питання компенсації через юридичні механізми. Паралельно у Департаменті працюють над новим проєктом закупівлі тролейбусів за участю Європейського інвестиційного банку. Місто вже провело тендер та подало результати банку для погодження контракту.



«У липні ми не отримали схвальної відповіді, хоча все, що Луцька міська рада мала зробити (провести тендер і подати свою оцінку результатів тендеру з висновками, щоб погодити контракт), зробили ще весною».



На початку серпня Луцьк отримав лист, у якому повідомили, що посадовці, які приймають відповідні рішення, перебувають у відпустках до кінця місяця. Після їхнього повернення документи мають розглянути.



Водночас під час засідання стало відомо, що на тендер подався лише один учасник. Тому, за словами Бориса Смаля, не виключено, що Європейський інвестиційний банк може мати додаткові питання щодо результатів тендеру. У Луцькій міській раді сподіваються, що контракт на нові тролейбуси вдасться підписати вже цього року. Проєкт передбачає 30% відшкодування.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку частина тролейбусів має проблеми із запасними частинами та кондиціонерами. Водночас місто готується до нової закупівлі електротранспорту — тендер уже провели, однак участь у ньому взяв лише один учасник, а остаточного погодження від Європейського інвестиційного банку поки немає.Про це стало відомо під час засідання постійної комісії Луцької міської ради, передає ВСН Під час обговорення програми розвитку громадського транспорту депутати запитали, що відбувається з тролейбусами, які Луцьк уже отримав, та як просувається нова закупівля.Як розповів директор департаменту економічної політики Луцької міської ради, останню партію тролейбусів у межах попереднього проєкту місто отримало ще у 2022 році. Вони продовжують працювати, однак окремі запчастини періодично виходять з ладу.«Вони не є неякісні. В них виходять з ладу запчастини. Частина з них — на гарантійному обслуговуванні, але трапилось так, що виробник у 2024 році збанкрутував. Тобто виробника, який мав надавати гарантійні послуги, його немає. Тролейбуси всі їздять, але найчастіше ламається кондиціонер», — зазначив Борис Смаль.Через банкрутство виробника місто змушене самостійно оплачувати ремонт несправностей. Після цього Луцька громада може намагатися вирішити питання компенсації через юридичні механізми. Паралельно у Департаменті працюють над новим проєктом закупівлі тролейбусів за участю Європейського інвестиційного банку. Місто вже провело тендер та подало результати банку для погодження контракту.«У липні ми не отримали схвальної відповіді, хоча все, що Луцька міська рада мала зробити (провести тендер і подати свою оцінку результатів тендеру з висновками, щоб погодити контракт), зробили ще весною».На початку серпня Луцьк отримав лист, у якому повідомили, що посадовці, які приймають відповідні рішення, перебувають у відпустках до кінця місяця. Після їхнього повернення документи мають розглянути.Водночас під час засідання стало відомо, що на тендер подався лише один учасник. Тому, за словами Бориса Смаля, не виключено, що Європейський інвестиційний банк може мати додаткові питання щодо результатів тендеру. У Луцькій міській раді сподіваються, що контракт на нові тролейбуси вдасться підписати вже цього року. Проєкт передбачає 30% відшкодування.

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