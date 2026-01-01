Окупанти атакували пункт пропуску «Виноградівка» на кордоні з Молдовою: які наслідки

Окупанти атакували пункт пропуску «Виноградівка» на кордоні з Молдовою: які наслідки
У ніч на вівторок, 25 серпня, російські окупаційні сили завдали удару по міжнародному автомобільному пункту пропуску «Виноградівка» на кордоні з Молдовою.

Про це повідомили у Державній прикордонній службі.

Як зазначається, внаслідок атаки БПЛА типу «шахед» було пошкоджено інфраструктуру та спалахнула пожежа.

«Наразі пропуск громадян і транспортних засобів через цей пункт пропуску призупинено. Про це повідомлено молдовську сторону. Транспорт перенаправляється до інших пунктів пропуску. Просимо враховувати цю інформацію під час планування перетину державного кордону», — рекомендують у ДПСУ.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: війна, росія, атаки
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Вимагав $30 тисяч хабаря: експосадовцю Луцькради Віталію Стрільчуку призначили штраф
Андрій Разумовський очолив Луцьку міську раду
У Луцьку депутат селищної ради покусав патрульного під час оформлення ПДР
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Окупанти атакували пункт пропуску «Виноградівка» на кордоні з Молдовою: які наслідки
Сьогодні, 09:35
Підполковник з Волині Роман Остапчук отримав орден Богдана Хмельницького І ступеня
Сьогодні, 09:05
У Луцьку планують нову закупівлю тролейбусів: що відомо
Сьогодні, 08:49
Від білого до червоного: скільки коштує перець на прилавках Луцька
Сьогодні, 08:20
Пенсії від 1 вересня: кому нарахують доплати та скільки виплатять
Сьогодні, 07:15
Медіа
відео
1/8