Окупанти атакували пункт пропуску «Виноградівка» на кордоні з Молдовою: які наслідки

У ніч на вівторок, 25 серпня, російські окупаційні сили завдали удару по міжнародному автомобільному пункту пропуску «Виноградівка» на кордоні з Молдовою.Про це повідомили у Державній прикордонній службі.Як зазначається, внаслідок атаки БПЛА типу «шахед» було пошкоджено інфраструктуру та спалахнула пожежа.«Наразі пропуск громадян і транспортних засобів через цей пункт пропуску призупинено. Про це повідомлено молдовську сторону. Транспорт перенаправляється до інших пунктів пропуску. Просимо враховувати цю інформацію під час планування перетину державного кордону», — рекомендують у ДПСУ.