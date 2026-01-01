Окупанти атакували пункт пропуску «Виноградівка» на кордоні з Молдовою: які наслідки
Сьогодні, 09:35
У ніч на вівторок, 25 серпня, російські окупаційні сили завдали удару по міжнародному автомобільному пункту пропуску «Виноградівка» на кордоні з Молдовою.
Про це повідомили у Державній прикордонній службі.
Як зазначається, внаслідок атаки БПЛА типу «шахед» було пошкоджено інфраструктуру та спалахнула пожежа.
«Наразі пропуск громадян і транспортних засобів через цей пункт пропуску призупинено. Про це повідомлено молдовську сторону. Транспорт перенаправляється до інших пунктів пропуску. Просимо враховувати цю інформацію під час планування перетину державного кордону», — рекомендують у ДПСУ.
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Про це повідомили у Державній прикордонній службі.
Як зазначається, внаслідок атаки БПЛА типу «шахед» було пошкоджено інфраструктуру та спалахнула пожежа.
«Наразі пропуск громадян і транспортних засобів через цей пункт пропуску призупинено. Про це повідомлено молдовську сторону. Транспорт перенаправляється до інших пунктів пропуску. Просимо враховувати цю інформацію під час планування перетину державного кордону», — рекомендують у ДПСУ.
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