Лев сфотографував левів: у Луцькому зоопарку показали красиві світлини тварин. ФОТО
Сьогодні, 10:17
У Луцькому зоопарку показали серію красивих світлин своїх підопічних, які зробив фотограф Лев Кузнецов.
Відповідний допис із фотографіями опублікували на сторінці Луцького зоопарку у Facebook.
На світлинах можна побачити левів, ведмедів та інших мешканців зоопарку. Фотографу вдалося передати тварин у різних моментах.
У зоопарку зазначили, що радіють, коли їхні гості діляться якісними фотографіями підопічних закладу.
«Лев Кузнецов — один із тих, хто своїми світлинами популяризує місце найкомфортнішого відпочинку на природі у межах обласного центру Волині», — зазначили у Луцькому зоопарку.
Там подякували фотографу за світлини та запросили інших відвідувачів також ділитися своїми фотографіями мешканців зоопарку.
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Відповідний допис із фотографіями опублікували на сторінці Луцького зоопарку у Facebook.
На світлинах можна побачити левів, ведмедів та інших мешканців зоопарку. Фотографу вдалося передати тварин у різних моментах.
У зоопарку зазначили, що радіють, коли їхні гості діляться якісними фотографіями підопічних закладу.
«Лев Кузнецов — один із тих, хто своїми світлинами популяризує місце найкомфортнішого відпочинку на природі у межах обласного центру Волині», — зазначили у Луцькому зоопарку.
Там подякували фотографу за світлини та запросили інших відвідувачів також ділитися своїми фотографіями мешканців зоопарку.
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