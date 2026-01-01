Лев сфотографував левів: у Луцькому зоопарку показали красиві світлини тварин. ФОТО

Лев сфотографував левів: у Луцькому зоопарку показали красиві світлини тварин. ФОТО
У Луцькому зоопарку показали серію красивих світлин своїх підопічних, які зробив фотограф Лев Кузнецов.

Відповідний допис із фотографіями опублікували на сторінці Луцького зоопарку у Facebook.

На світлинах можна побачити левів, ведмедів та інших мешканців зоопарку. Фотографу вдалося передати тварин у різних моментах.

У зоопарку зазначили, що радіють, коли їхні гості діляться якісними фотографіями підопічних закладу.

«Лев Кузнецов — один із тих, хто своїми світлинами популяризує місце найкомфортнішого відпочинку на природі у межах обласного центру Волині», — зазначили у Луцькому зоопарку.

Там подякували фотографу за світлини та запросили інших відвідувачів також ділитися своїми фотографіями мешканців зоопарку.


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Теги: Луцький зоопарк
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