Лев сфотографував левів: у Луцькому зоопарку показали красиві світлини тварин. ФОТО

У Луцькому зоопарку показали серію красивих світлин своїх підопічних, які зробив фотографВідповідний допис із фотографіями опублікували на сторінці Луцького зоопарку у Facebook.На світлинах можна побачити левів, ведмедів та інших мешканців зоопарку. Фотографу вдалося передати тварин у різних моментах.У зоопарку зазначили, що радіють, коли їхні гості діляться якісними фотографіями підопічних закладу.— один із тих, хто своїми світлинами популяризує місце найкомфортнішого відпочинку на природі у межах обласного центру Волині», — зазначили у Луцькому зоопарку.Там подякували фотографу за світлини та запросили інших відвідувачів також ділитися своїми фотографіями мешканців зоопарку.