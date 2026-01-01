П’яний водій врізався в дерево на Ковельщині: травмувалася 16-річна дівчина
Сьогодні, 11:05
На Ковельщині вночі сталася дорожньо-транспортна пригода, у якій травмувалася 16-річна пасажирка. За кермом автомобіля перебував водій у стані сп’яніння.
Про це повідомили у поліції Волині.
Аварія трапилася між селами Мильці та Підсинівка. Водій автомобіля Citroen не впорався з керуванням, з’їхав у кювет та зіткнувся з деревом.
Унаслідок ДТП 16-річна пасажирка отримала травми. Дівчину госпіталізували.
На місці аварії поліцейські встановили, що керманич перебував у стані сп’яніння.
За фактом ДТП слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286-1 Кримінального кодексу України — порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом у стані сп’яніння.
Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини аварії.
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Про це повідомили у поліції Волині.
Аварія трапилася між селами Мильці та Підсинівка. Водій автомобіля Citroen не впорався з керуванням, з’їхав у кювет та зіткнувся з деревом.
Унаслідок ДТП 16-річна пасажирка отримала травми. Дівчину госпіталізували.
На місці аварії поліцейські встановили, що керманич перебував у стані сп’яніння.
За фактом ДТП слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286-1 Кримінального кодексу України — порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом у стані сп’яніння.
Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини аварії.
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