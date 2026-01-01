Операція НАБУ стосується походження 150 млн гривень, які внесли як заставу за Галущенка

Германа Галущенка.



Про це повідомили в НАБУ, пише



Правоохоронці традиційно не називають імен фігурантів, утім озвучені деталі вказують на зв’язок із заставою Галущенку.



Слідчі оголосили, що до злочинної групи, яку вони розслідують, входять:



заступник голови Офісу президента України (імовірно, йдеться про Ірину Мудру);



голова правління та голова наглядової ради державного банку (імовірно, ідеться про «Сенс Банк», Олексія Ступака та Миколу Гладишенка);



ексдепутат (імовірно, Максим Микитась);



інші особи.



19 серпня фігурантам оголосили підозри за ч.3 ст. 209 ККУ — легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом.



За даними слідства, фігуранти взяли під контроль державний «Сенс Банк», щоб використовувати у державних інтересах.



На записах жінка, яку ідентифікують як заступницю голови ОП, каже наступне: «Приходили по черзі, порізно. Давид та <голова комітету Верховної Ради>, щоб стати “дахом” для» «Сенс Банку». Типу, вони не будуть мочити «Сенс Банк», а банк має їм «башляти». Дзвонить мені наш ізраїльський біженець, Тимур, дзвонить <високопосадовець ОП>, і каже: «Візьми, будь ласка, “Сенс Банк”».



Зокрема, за даними слідства, «Сенс Банк» фігурував у схемі для покриття застави для фігуранта справи «Мідас», якому суд спершу призначив 200 млн гривень застави, а потім зменшим до 150 млн — таке було саме з Германом Галущенком.



НАБУ опублікувало уривок розмови колишнього народного депутата, який каже «бігом по наших компаніях» шукати 200 мільйонів готівкою. Його співрозмовники говорили, яку частку готові особисто внести, та переживали через можливу реакцію Фінмоніторингу.



Трохи контексту про Германа Галущенка



Герман Галущенко обіймав посади міністра енергетики та міністра юстиції. Він є фігурантом масштабної операції «Мідас» (вона ж «справа Міндіча») із викриття корупції у сфері енергетики. За даними слідства, бізнесмен Тимур Міндіч мав вплив на Галущенка, а сам міністр був залучений до відмивання коштів.



Галущенка затримали під час спроби виїхати з України у лютому. Суд призначив йому 150 мільйонів гривень застави, яку внесли приватні фірми — «Пелет Сервіс», «Гірант Констракт», «Тетрас Оптіма» та «Скайт Рітейл».



Зазначені вище компанії фігурували в документах, які НАБУ подавало до суду, аби отримати дозвіл на обшуки — це стало відомо зі ухвали, «злитої» народним депутатом Олексій Гончаренко.



У документах слідства зазначалося, що кошти на заставу за Галущенка конвертували із готівки, щодо якої у слідства «достатні підстави вважати про набуття злочинним шляхом», у безготівкові кошти. А потім переказали їх через підконтрольну фігурантам копанію, яка мала рахунок у «Сенс Банку», на рахунки суду.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Нова спецоперація НАБУ , під назвою «Форест Гамп», стосується походження 150 мільйонів гривень, які внесли як заставу за колишнього міністра та фігуранта «справи Міндіча»Про це повідомили в НАБУ, пише Громадське Правоохоронці традиційно не називають імен фігурантів, утім озвучені деталі вказують на зв’язок із заставою Галущенку.Слідчі оголосили, що до злочинної групи, яку вони розслідують, входять:заступник голови Офісу президента України (імовірно, йдеться про);голова правління та голова наглядової ради державного банку (імовірно, ідеться про «Сенс Банк»,);ексдепутат (імовірно,);інші особи.19 серпня фігурантам оголосили підозри за ч.3 ст. 209 ККУ — легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом.За даними слідства, фігуранти взяли під контроль державний «Сенс Банк», щоб використовувати у державних інтересах.На записах жінка, яку ідентифікують як заступницю голови ОП, каже наступне: «Приходили по черзі, порізно. Давид та <голова комітету Верховної Ради>, щоб стати “дахом” для» «Сенс Банку». Типу, вони не будуть мочити «Сенс Банк», а банк має їм «башляти». Дзвонить мені наш ізраїльський біженець, Тимур, дзвонить <високопосадовець ОП>, і каже: «Візьми, будь ласка, “Сенс Банк”».Зокрема, за даними слідства, «Сенс Банк» фігурував у схемі для покриття застави для фігуранта справи «Мідас», якому суд спершу призначив 200 млн гривень застави, а потім зменшим до 150 млн — таке було саме з Германом Галущенком.НАБУ опублікувало уривок розмови колишнього народного депутата, який каже «бігом по наших компаніях» шукати 200 мільйонів готівкою. Його співрозмовники говорили, яку частку готові особисто внести, та переживали через можливу реакцію Фінмоніторингу.Герман Галущенко обіймав посади міністра енергетики та міністра юстиції. Він є фігурантом масштабної операції «Мідас» (вона ж «справа Міндіча») із викриття корупції у сфері енергетики. За даними слідства, бізнесмен Тимур Міндіч мав вплив на Галущенка, а сам міністр був залучений до відмивання коштів.Галущенка затримали під час спроби виїхати з України у лютому. Суд призначив йому 150 мільйонів гривень застави, яку внесли приватні фірми — «Пелет Сервіс», «Гірант Констракт», «Тетрас Оптіма» та «Скайт Рітейл».Зазначені вище компанії фігурували в документах, які НАБУ подавало до суду, аби отримати дозвіл на обшуки — це стало відомо зі ухвали, «злитої» народним депутатом Олексій Гончаренко.У документах слідства зазначалося, що кошти на заставу за Галущенка конвертували із готівки, щодо якої у слідства «достатні підстави вважати про набуття злочинним шляхом», у безготівкові кошти. А потім переказали їх через підконтрольну фігурантам копанію, яка мала рахунок у «Сенс Банку», на рахунки суду.

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