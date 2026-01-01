Після важкого поранення перестало битися серце 27-річного воїна з Волині Богдана Денисюка
Сьогодні, 12:40
Перестало битися серце Денисюка Богдана Романовича, уродженця села Звиняче Горохівської громади, вірного сина своєї держави.
"У вересні 2025 року він став на захист України.
28 липня Богдан отримав тяжке поранення, і, попри зусилля лікарів та молитви рідних і близьких, 17 серпня його серце перестало битися.
Він віддав своє молоде життя, захищаючи Україну та кожного нас.
Чин похорону та прощання з Воїном Богданом відбудеться у місті Ківерці.
Щирі співчуття рідним та близьким!" - зазначають у громаді.
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"У вересні 2025 року він став на захист України.
28 липня Богдан отримав тяжке поранення, і, попри зусилля лікарів та молитви рідних і близьких, 17 серпня його серце перестало битися.
Він віддав своє молоде життя, захищаючи Україну та кожного нас.
Чин похорону та прощання з Воїном Богданом відбудеться у місті Ківерці.
Щирі співчуття рідним та близьким!" - зазначають у громаді.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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