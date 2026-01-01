Стало відоме ім’я депутата з Волині, якого підозрюють у продажу відстрочок
Сьогодні, 12:42
Стало відоме ім’я депутата Володимирської міської ради, якого СБУ та Нацполіція підозрюють в організації схеми продажу відстрочок від військової служби.
За даними джерел ВолиньPost, йдеться про Сав’юка Ігоря Вікторовича.
Він є депутатом Володимирської міської ради від політичної партії «Європейська Солідарність», а також викладачем Володимир-Волинського фахового коледжу.
Як повідомлялося раніше, правоохоронці викрили депутата на організації схеми, за якою чоловікам призовного віку за 55 тисяч гривень пропонували посприяти у вступі до навчального закладу на денну форму навчання. Це, своєю чергою, могло стати підставою для отримання відстрочки від військової служби.
Депутата затримали одразу після отримання всієї суми коштів. Йому повідомили про підозру за ч. 3 ст. 368 КК України — одержання неправомірної вигоди службовою особою.
Депутатом Володимирської міської ради Сав’юк став у квітні 2026 року. Він замінив депутатку Лесю Корнійчук, яка достроково склала свої повноваження.
Наразі триває досудове розслідування. Правоохоронці встановлюють усі обставини справи та можливих інших причетних до схеми осіб.
Інформація про ім’я підозрюваного отримана ВолиньPost із власних джерел. Вину особи має бути доведено у суді.
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За даними джерел ВолиньPost, йдеться про Сав’юка Ігоря Вікторовича.
Він є депутатом Володимирської міської ради від політичної партії «Європейська Солідарність», а також викладачем Володимир-Волинського фахового коледжу.
Як повідомлялося раніше, правоохоронці викрили депутата на організації схеми, за якою чоловікам призовного віку за 55 тисяч гривень пропонували посприяти у вступі до навчального закладу на денну форму навчання. Це, своєю чергою, могло стати підставою для отримання відстрочки від військової служби.
Депутата затримали одразу після отримання всієї суми коштів. Йому повідомили про підозру за ч. 3 ст. 368 КК України — одержання неправомірної вигоди службовою особою.
Депутатом Володимирської міської ради Сав’юк став у квітні 2026 року. Він замінив депутатку Лесю Корнійчук, яка достроково склала свої повноваження.
Наразі триває досудове розслідування. Правоохоронці встановлюють усі обставини справи та можливих інших причетних до схеми осіб.
Інформація про ім’я підозрюваного отримана ВолиньPost із власних джерел. Вину особи має бути доведено у суді.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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