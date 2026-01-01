У Луцьку прогриміли вибухи: над містом видно чорний дим

У Луцьку вранці 30 вересня пролунали вибухи. Перед цим у Волинській області оголосили повітряну тривогу через загрозу ударних безпілотників.Майже всю ніч та вранці на Волині неодноразово оголошували повітряну тривогу. Спочатку небезпека була превентивною через рух російських ударних безпілотників на Рівненщині.Близько 6:55. Незадовго до цього моніторингові канали повідомляли про рух реактивної «Герані» у напрямку міста зі сторони Дерна.Після вибухів очевидці повідомляють проО 7:05 моніторингові ресурси також повідомили про. За їхніми даними, він рухався зі швидкістю близько 450–550 км/год та перебував орієнтовно за 130 кілометрів від Луцька по прямій.Повітряна тривога триває. Жителів закликають залишатися в укриттях та не публікувати фото й відео роботи ППО, місць влучань або переміщення повітряних цілей.