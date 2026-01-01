У Луцьку прогриміли вибухи: над містом видно чорний дим
Сьогодні, 07:13
У Луцьку вранці 30 вересня пролунали вибухи. Перед цим у Волинській області оголосили повітряну тривогу через загрозу ударних безпілотників.
Майже всю ніч та вранці на Волині неодноразово оголошували повітряну тривогу. Спочатку небезпека була превентивною через рух російських ударних безпілотників на Рівненщині.
Головне фото - ілюстративне.
Близько 6:55 у Луцьку пролунали вибухи. Незадовго до цього моніторингові канали повідомляли про рух реактивної «Герані» у напрямку міста зі сторони Дерна.
Після вибухів очевидці повідомляють про чорний дим, який здіймається над Луцьком.
О 7:05 моніторингові ресурси також повідомили про ще один реактивний ударний безпілотник на Рівненщині. За їхніми даними, він рухався зі швидкістю близько 450–550 км/год та перебував орієнтовно за 130 кілометрів від Луцька по прямій.
Повітряна тривога триває. Жителів закликають залишатися в укриттях та не публікувати фото й відео роботи ППО, місць влучань або переміщення повітряних цілей.
Офіційної інформації щодо причин вибухів, можливих влучань та наслідків наразі немає.
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Майже всю ніч та вранці на Волині неодноразово оголошували повітряну тривогу. Спочатку небезпека була превентивною через рух російських ударних безпілотників на Рівненщині.
Головне фото - ілюстративне.
Близько 6:55 у Луцьку пролунали вибухи. Незадовго до цього моніторингові канали повідомляли про рух реактивної «Герані» у напрямку міста зі сторони Дерна.
Після вибухів очевидці повідомляють про чорний дим, який здіймається над Луцьком.
О 7:05 моніторингові ресурси також повідомили про ще один реактивний ударний безпілотник на Рівненщині. За їхніми даними, він рухався зі швидкістю близько 450–550 км/год та перебував орієнтовно за 130 кілометрів від Луцька по прямій.
Повітряна тривога триває. Жителів закликають залишатися в укриттях та не публікувати фото й відео роботи ППО, місць влучань або переміщення повітряних цілей.
Офіційної інформації щодо причин вибухів, можливих влучань та наслідків наразі немає.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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