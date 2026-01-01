На Волині знайшли стародавній човен
Сьогодні, 08:20
У вересні 2026 року, на малому Згоранському озері Головненської ОТГ, після обміління озера, рибалками був піднятий пізньосередньовічний довбаний човен однодеревка. Виготовлений із дуба.
Про це повідомили на сторінці Головненської громади.
Розмір човна 3 м, ширина - 0,6 м. Це вже другий човен піднятий з дна Згоранського озера. Попередній був довший, більше 5 метрів. Знаходиться в Любомльському краєзнавчому музеї.
Радіовуглецевий аналіз в Києві встановив його вік - 500-550 років тому. Такі човни використовувались місцевими рибалками.
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Про це повідомили на сторінці Головненської громади.
Розмір човна 3 м, ширина - 0,6 м. Це вже другий човен піднятий з дна Згоранського озера. Попередній був довший, більше 5 метрів. Знаходиться в Любомльському краєзнавчому музеї.
Радіовуглецевий аналіз в Києві встановив його вік - 500-550 років тому. Такі човни використовувались місцевими рибалками.
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