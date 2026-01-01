На Волині знайшли стародавній човен





Про це повідомили на сторінці Головненської громади.



Розмір човна 3 м, ширина - 0,6 м. Це вже другий човен піднятий з дна Згоранського озера. Попередній був довший, більше 5 метрів. Знаходиться в Любомльському краєзнавчому музеї.



Радіовуглецевий аналіз в Києві встановив його вік - 500-550 років тому. Такі човни використовувались місцевими рибалками.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У вересні 2026 року, на малому Згоранському озері Головненської ОТГ, після обміління озера, рибалками був піднятий пізньосередньовічний довбаний човен однодеревка. Виготовлений із дуба.Про це повідомили на сторінці Головненської громади.Розмір човна 3 м, ширина - 0,6 м. Це вже другий човен піднятий з дна Згоранського озера. Попередній був довший, більше 5 метрів. Знаходиться в Любомльському краєзнавчому музеї.Такі човни використовувались місцевими рибалками.

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