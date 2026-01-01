Росіяни відбирають продукти, які скидали в Олешки з дронів українські військові, - МВА





Про це Тетяна Гасаненко.



«Це не один раз, коли українські військові скидали з дронів продукти людям у громаду, проте востаннє це була наймасштабніша доставка продуктів - 4 тонни. Звісно, хтось отримав пакунок, хтось кілька пакунків, комусь не вдалося отримати нічого. Щодо того, що росіяни забирають у людей продукти ці - так. А ще й відразу питання ставлять, якщо це продукти не російського виробництва: а звідки ти взяв їх? І кажуть: якщо вам скидають продукти ЗСУ, значить, ви з ними співпрацюєте. При цьому окупанти ж вважають, що це російська територія і мешканці місцеві - російські громадяни, які порушують російське законодавство, співпрацюють з ЗСУ», - розповідає Гасаненко.



За її словами, у громаді продовжують зникати люди, яких викрадають росіяни.



«Людей забирають, в нас сім'я зникла безслідно. Ми не знаємо, де вони, забрали на підвал - і все. Живі чи ні - невідомо», - розповідає начальниця МВА.



Як повідомляв Укрінформ, Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні заявила, що станом на 24 червня до окупованого силами РФ міста Олешки на Херсонщині не надходило жодних поставок продовольства із 26 травня.



Росіяни не організували евакуацію з окупованих Олешок, люди їдуть самі й ризикують життям.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Російські військові відбирали продукти, які скидали в Олешки для місцевих мешканців українські військові, крім того, сама наявність продуктів не російського виробництва - привід для того, щоб людину могли забрати «за співпрацю з ЗСУ».Про це Укрінформу розповіла керівниця Олешківської МВА«Це не один раз, коли українські військові скидали з дронів продукти людям у громаду, проте востаннє це була наймасштабніша доставка продуктів - 4 тонни. Звісно, хтось отримав пакунок, хтось кілька пакунків, комусь не вдалося отримати нічого. Щодо того, що росіяни забирають у людей продукти ці - так. А ще й відразу питання ставлять, якщо це продукти не російського виробництва: а звідки ти взяв їх? І кажуть: якщо вам скидають продукти ЗСУ, значить, ви з ними співпрацюєте. При цьому окупанти ж вважають, що це російська територія і мешканці місцеві - російські громадяни, які порушують російське законодавство, співпрацюють з ЗСУ», - розповідає Гасаненко.За її словами, у громаді продовжують зникати люди, яких викрадають росіяни.«Людей забирають, в нас сім'я зникла безслідно. Ми не знаємо, де вони, забрали на підвал - і все. Живі чи ні - невідомо», - розповідає начальниця МВА.Як повідомляв Укрінформ, Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні заявила, що станом на 24 червня до окупованого силами РФ міста Олешки на Херсонщині не надходило жодних поставок продовольства із 26 травня.Росіяни не організували евакуацію з окупованих Олешок, люди їдуть самі й ризикують життям.

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