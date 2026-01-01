На Рівненщині під час чищення колодязя загинув 44-річний чоловік





Про це



Поліцейські встановили, що під час проведення робіт із чищення колодязя глибиною близько 25 метрів обірвався трос, унаслідок чого 44-річний місцевий житель упав на дно. Намагаючись допомогти йому, у колодязь впав і 74-річний односельчанин.



Обох чоловіків дістали рятувальники. У результаті події 44-річний — загинув. Старшого з тілесними ушкодженнями та переохолодженням госпіталізували до медичного закладу.



За фактом нещасного випадку слідчі розпочали досудове розслідування.



Поліція закликає громадян не проводити небезпечні роботи без відповідних навичок та дотримання вимог безпеки.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Трагедія сталася 28 вересня близько 16:50 у селі Пирятин.Про це повідомили у пресслужбі поліції Рівненщини.Поліцейські встановили, що під час проведення робіт із чищення колодязя глибиною близько 25 метрів обірвався трос, унаслідок чого 44-річний місцевий житель упав на дно. Намагаючись допомогти йому, у колодязь впав і 74-річний односельчанин.Обох чоловіків дістали рятувальники. У результаті події 44-річний — загинув. Старшого з тілесними ушкодженнями та переохолодженням госпіталізували до медичного закладу.За фактом нещасного випадку слідчі розпочали досудове розслідування.Поліція закликає громадян не проводити небезпечні роботи без відповідних навичок та дотримання вимог безпеки.

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