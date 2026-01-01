На Рівненщині під час чищення колодязя загинув 44-річний чоловік

На Рівненщині під час чищення колодязя загинув 44-річний чоловік
Трагедія сталася 28 вересня близько 16:50 у селі Пирятин.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Рівненщини.

Поліцейські встановили, що під час проведення робіт із чищення колодязя глибиною близько 25 метрів обірвався трос, унаслідок чого 44-річний місцевий житель упав на дно. Намагаючись допомогти йому, у колодязь впав і 74-річний односельчанин.

Обох чоловіків дістали рятувальники. У результаті події 44-річний — загинув. Старшого з тілесними ушкодженнями та переохолодженням госпіталізували до медичного закладу.

За фактом нещасного випадку слідчі розпочали досудове розслідування.
На Рівненщині під час чищення колодязя загинув 44-річний чоловік

Поліція закликає громадян не проводити небезпечні роботи без відповідних навичок та дотримання вимог безпеки.

На Рівненщині під час чищення колодязя загинув 44-річний чоловік
На Рівненщині під час чищення колодязя загинув 44-річний чоловік
На Рівненщині під час чищення колодязя загинув 44-річний чоловік

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Теги: Рівненщина, колодязь
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