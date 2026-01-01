У громаді на Волині людям компенсують витрати на ремонт після російських атак





Про це у телефонному коментарі розповіла Оксана Багнова.



З її слів, 233 980 гривень з міського бюджету спрямували на житлово-комунальне підприємство №1, фахівці якого робили ремонт в оселях людей. Ще 189 484 гривень виплатили 29 людям, майно яких зазнало руйнувань. Відповідне рішення ухвалили під час позачергового засідання виконкому після того, як спеціальна комісія завершила обстеження та фіксацію фактів пошкодження.



Переважно це були вибиті шибки, понівечені віконні рами та покрівлі. Найбільших руйнувань зазнало обійстя пенсіонерки у селі Заріччя. Окрім коштів, які спрямували з місцевого бюджету на відновлення цього будинку, допомогу також надають благодійники та односельчани. Також фахівці консультують власницю щодо подачі заявки до Державного реєстру пошкодженого та знищеного майна для отримання державної компенсації в межах програми «єВідновлення».



Від початку 2026 року Ковельська громада зазнала чотирьох ворожих атак із наслідками для інфраструктури та житлового сектору — 1 січня, 13 травня, 12 та 23 вересня. Ряд заявників уже отримали грошове відшкодування, частина — ще збирає пакет документів для виплати.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Ковельській міській територіальній громаді надають компенсацію людям, майно яких зазнало пошкоджень та руйнувань внаслідок російських атак. Від початку року на ці цілі спрямували понад 400 тисяч гривень.Про це у телефонному коментарі розповіла Суспільному секретар Ковельської міської радиЗ її слів, 233 980 гривень з міського бюджету спрямували на житлово-комунальне підприємство №1, фахівці якого робили ремонт в оселях людей. Ще 189 484 гривень виплатили 29 людям, майно яких зазнало руйнувань. Відповідне рішення ухвалили під час позачергового засідання виконкому після того, як спеціальна комісія завершила обстеження та фіксацію фактів пошкодження.Переважно це були вибиті шибки, понівечені віконні рами та покрівлі. Найбільших руйнувань зазнало обійстя пенсіонерки у селі Заріччя. Окрім коштів, які спрямували з місцевого бюджету на відновлення цього будинку, допомогу також надають благодійники та односельчани. Також фахівці консультують власницю щодо подачі заявки до Державного реєстру пошкодженого та знищеного майна для отримання державної компенсації в межах програми «єВідновлення».Від початку 2026 року Ковельська громада зазнала чотирьох ворожих атак із наслідками для інфраструктури та житлового сектору — 1 січня, 13 травня, 12 та 23 вересня. Ряд заявників уже отримали грошове відшкодування, частина — ще збирає пакет документів для виплати.

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